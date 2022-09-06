أول ظهُور لـ مرام البلوشي بعد شائعة وفاتها.. وهكذا ردّت

ظهرت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، فِيْ مقطع فِيْديو أثناء تمشيط شعرها بعد قصه، للرد على انتشار شائعة وفاتها فِيْ الساعات الأخيرة.

وفِيْ تعليق آخر أكد البلوشي أنه لا يعاني حاليا من أي أزمة صحية، معلقا “صباح الخير الاشاعة مش حلوة”.

وأضاف “وقمت بتنزيل التدوينة التي تقول دازيلي أوه قل لي هل لديك شيء فِيْك، وربما أصبحت هذه الأخبار بالبايت “.

عانت مرام البلوشي من أزمة صحية فِيْ شهر تموز

وكانت البلوشي قد تعرضت لأزمة صحية فِيْ تموز (يوليو) الماضي، نقلت بعدها إلَّى وحدة العَنّْاية المركزة، قبل أن تتلقى العلاج.

حينها قالت هند البلوشي عبر حساباتها الإعلامية “الحمد لله، أتمنى لك الخروج من وحدة العَنّْاية المركزة والذهاب إلَّى العَنّْبر. ألف تحية وشكرا لك يارب الوضع هُو بدأت فِيْ الاستقرار.

ولم تكشف هند، شقيقة مرام البلوشي، عَنّْ تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها مرام، واكتفت بنشر الفِيْديو الذي ظهرت فِيْه الأخيرة وهِيْ مغمى عليها تمامًا فِيْ سرير العَنّْاية المركزة.

أصيبت مرام البلوشي بنوبة قلبية العام الماضي

يذكر أن الفنانة مرام البلوشي، خرجت من وحدة العَنّْاية المركزة مطلع العام الماضي بعد إصابتها بنوبة قلبية.

وأجرت الفنانة الكويتية سلسلة من الفحوصات الطبية تبين خلالها أنها أصيبت بنوبة قلبية، حيث قام الأطباء بوضع إبرة سائلة فِيْها لموازنة الإنزيمات.

ومؤخرا، ظهرت الفنانة مرام البلوشي، فِيْ مقطع فِيْديو، تشرح حَقيْقَة حالتها الصحية المتردية، مؤكدة أنها تعاني من مشكلة فِيْ رئتيها وقلبها، ونقص فِيْ الأكسجين.

قالت “لدي حادث مؤسف محتمل من عام 2022، لدي ذبحة صدرية، يقولون إنني أعاني من مشكلة فِيْ الشريان التاجي، دائمًا بالنسبة لأولئك الذين يعملون فِيْ الطقس الصيفِيْ بالخارج، فِيْ الغبار وفِيْ الرطوبة، أنا متعبة وأصابي بالذبحة الصدرية. القلب متعب، لدي مشكلة فِيْ الرئة اليمنى، نقص فِيْ الأكسجين، أذهب إلَّى الرعاية “.

آخر أعمال مرام البلوشي

على الصعيد الفني، شاركت مرام البلوشي فِيْ الفترة الماضية بمجموعة من الأعمال الدرامية المهمة، كان آخرها مسلسل “من شارع الهرم إلَّى” الذي عُرض فِيْ رمضان الماضي، وتم تقديمه بشخصية “سلسبيل”. كَمْا شاركت فِيْ مسرحية “الطابق الثاني” التي لاقت نجاحًا كبيرًا فِيْ الأسابيع الأخيرة بعد عرضها فِيْ الكويت.