يبدو أن الأمور قد عادت إلَّى الوراء بين النجم العالمي ويل سميث وزوجته جادا بينكيت سميث، بعد أن تعرضت علاقتهما لضغوط ملحوظة فِيْ أعقاب الحادث الذي صفع فِيْه سميث الممثل الكوميدي كريس روك فِيْ حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

وشهدت عدسات Paparazzi أول ظهُور علني للزوجين بعد الحادث حيث بدتا سعيدة ومتناغمة حيث سار كل منهما جنبًا إلَّى جنب إلَّى مطعم Nobu فِيْ ماليبو للاستمتاع بالغداء يوم السبت 13 أغسطس.

يظهر جادا فِيْ الصور وهُو يحمل قميص ويل من الخلف، فِيْما يبتسم الأخير للمصورين ويرفع يده بعلامة النصر.

اختارت سميت، 53 عامًا، وجادا، 50 عامًا، إطلالات غير رسمية مريحة، حيث ارتدت نجمة هُوليوود قميصًا أزرق كحلي بأكَمْام قصيرة، وبنطلونًا أزرق داكنًا، وحذاءًا رياضيًا أبيض، وغطت شعرها بقبعة بيسبول.

بينما كانت جادا ترتدي قميصًا أسود زرًا لأسفل، ربطت قميصًا منقوشًا باللون الأحمر والأبيض والأزرق حول خصرها، واختارت سروالًا أسود، وارتدت حذاءًا رياضيًا باللونين الأسود والأبيض، وغطت عينيها بنظارات شمسية كبيرة.

يأتي خروج ويل وجادا بعد أسابيع فقط من تصدر ويل عَنّْاوين الصحف فِيْ جميع أنحاء العالم عَنّْدما قرر كسر صمته والتحدث عَنّْ الصفعة والاعتذار لكريس روك وعائلته والإجابة على الأسئلة المتداولة حول الحادث.

ظهرت الفنانة الأمريكية فِيْ الفِيْديو وهِيْ جالسة على كرسي وتجيب على سلسلة من الأسئلة، تبدأ بـ “لماذا لم تعتذر لكريس فِيْ خطاب قبولك لجائزة الأوسكار”

أجاب “شعرت بضبابية فِيْ ذلك الوقت. كل شيء غامض … حاولت الاتصال بكريس وكانت الرسالة التي تلقيتها هِيْ أنه ليس مستعدًا للتحدث وعَنّْدما يكون جاهزًا سيتصل بي “.

خاطب ويل سميث خطابه إلَّى كريس روك قائلاً “أعتذر لك، سلوكي كان غير مقبول وأنا هنا كلما كنت مستعدًا للتحدث”، كَمْا وجه اعتذاره إلَّى والدة كريس وعائلته.

وأضاف “لا يعتقد أي جزء مني أن هذا هُو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فِيْ ذلك الوقت”. أنا آسف حقًا وأحاول أن أشعر بالأسف دون أن أخجل من نفسي. وتابع “لم أدرك عدد الأشخاص الذين أصيبوا فِيْ ذلك الوقت.”

أكد ويل سميث أن زوجته لم تشجعه على صفعه، “جادا لا علاقة له بذلك. لقد اتخذت قراري بنفسي “.

اقتحم ويل سميث المسرح وتوجه مباشرة إلَّى كريس وصفعه أمام ملايين الأشخاص الذين يشاهدون الحفل بعد أن قال روك مزحة عَنّْ رأس زوجته الأصلع.

واعتبر سميث أن روك أهان زوجته، خاصة أنها تحدثت سابقًا عَنّْ معاناتها من داء الثعلبة، وهُو اضطراب فِيْ المناعة الذاتية يسبب تساقط الشعر.