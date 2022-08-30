أول عقد احترافِيْ مع النصر .. “كلمات مثيرة من نجم العالمي”

بدأ العد التنازلي حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفِيْة، والتي تمكن خلالها نادي النصر من إبرام العديد من الصفقات المتميزة لدعم الفريق الكروي الأول، على أمل العودة إلَّى منصات التتويج المحلية خلال الموسم الجديد من دوري المحترفِيْن السعودي.

وتمكن النصر من التعاقد مع الكولومبي ديفِيْد أوسبينا البرازيلي لويس جوستافو والإيفواري جيزلان كونان، وأعلن مؤخرًا عَنّْ ضم الإسباني ألفارو غونزاليز إلَّى جانب عبد الرحمن غريب.

وخاض النصر مباراته الأولى فِيْ موسم دوري روشان الجديد، واستطاع أن ينتصر بعد تغلبه على الوحدة بملعب مرسول بارك بهدف نظيف سجله الكاميروني الدولي فنسنت أبو بكر.

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النصر يتعاقد مع حارس جديد

قررت إدارة نادي النصر التعاقد مع حارس مرمى الشباب عبد العزيز العويدي، وتوقيعه على أول عقد احترافِيْ، خاصة بسبب تألقه والثناء الذي تلقاه من الجهاز التدريبي الذي خلفه مؤخرًا.

وكتب العويضي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر “الحمد لله قبل وبعد، تم توقيع أول عقد احترافِيْ لي مع نادي النصر، وأدعو الله أن أنجح فِيْ خدمة العالم وأن أكون فِيْ أفضل حالاتي. ” توقعات الجميع.

يشار إلَّى أن حارس مرمى النصر فِيْ فئة الشباب تمت ترقيته إلَّى الفريق الأول نهاية الموسم الماضي، إثر إصابة وليد عبد الله، الأمر الذي دفع بالجهاز الفني بقيادة مدربه السابق روسو إلَّى طلب حضوره إلَّى صفوف المنتخب. يكون بديلا عَنّْ أمين البخاري.

العويضي هُو واحد من خمسة لاعبين شبان قرر رودي جارسيا مدرب النصر ترقيتهم إلَّى الفريق الأول.