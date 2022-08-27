أول قطار “شاي” صيني فِيْ طريقه إلَّى روسيا

غادر أول قطار يحمل 50 حاوية محملة بالشاي مدينة ووهان الصينية متوجهاً إلَّى العاصمة الروسية موسكو.

يأتي ذلك فِيْ إطار المشروع الجديد “قطارات تصدير الشاي الخاصة إلَّى روسيا”.

وأشار ممثلية التجارة الروسية فِيْ الصين فِيْ بيان نقلت مقتطفات منه اليوم السبت عبر وكالة ريا نوفوستي، إلَّى أنه من المقرر أن تتجه قطارات “الشاي” القادمة من ووهان إلَّى روسيا بشكل منتظم.

وأضاف البيان أنه “فِيْ 26 أغسطس، غادر أول قطار مكون من 50 حاوية” حوالي 1000 طن “من ووهان إلَّى موسكو كجزء من المشروع الجديد – قطارات خاصة لتصدير الشاي إلَّى روسيا.

يشار إلَّى أن مجموعة من كبار المسؤولين الصينيين المحليين، إلَّى جانب ممثلي الأعمال المحليين، حضروا الاحتفال بإطلاق أول قطار “شاي” باتجاه روسيا.

من جهته، أكد الممثل التجاري الروسي فِيْ الصين أن “ووهان ساهمت بشكل كبير فِيْ ظهُور تقاليد شرب الشاي فِيْ روسيا منتصف القرن الثامن عشر، حيث كانت هذه المدينة مركز تجارة الشاي بين روسيا والصين”.