أول قمة لقادة مجموعة “I2U2”.. إجابات “عميقة” على أسئلة الغذاء والطاقة

فِيْ اجتماعها الأول، أقرت قمة قادة I2U2 مبادرتين طموحتين لتوفِيْر الغذاء والطاقة فِيْ إجابة “عميقة” على سؤالين شغلا العالم منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

تضم مجموعة I2U2 دولًا من الإمارات والولايات المتحدة والهند وإسرائيل، وظهرت فكرة إنشاء هذه المجموعة للجمهُور منذ عدة أشهر فقط، وتحديداً فِيْ أكتوبر 2022.

واليوم، عُقدت القمة الأولى لقادة المجموعة بشكل افتراضي، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والإسرائيلي يائير لابيد.

وبحسب بيان مشترك صادر عَنّْ الرباعية، كان الأمن الغذائي والطاقة على رأس جدول أعمال الاجتماع.

خريطة جديدة للسلال الغذائية فِيْ العالم

لفترة طويلة، اعتبر العالم كل من روسيا وأوكرانيا سلال عالمية من الغذاء الآمن والمستدام، لكن تلك الفكرة واجهت شكوكًا مع اندلاع الحرب بين البلدين وما تبعها من تحديات أدت إلَّى أصعب اختبار للسلامة. الأمن الغذائي على مستوى العالم.

حذرت وكالات الأمم المتحدة هذا الشهر من أن الحرب فِيْ أوكرانيا وتغير المناخ قد يدفعان المجاعة والهجرة الجماعية إلَّى مستويات غير مسبوقة.

من ناحية أخرى، ظهرت الهند لبعض الوقت كبديل مناسب لتوفِيْر الغذاء للعالم، خاصة فِيْ ظل توافر محصول القمح، مما يجعل من المحتمل أن يمكن الاعتماد عليها كسلة غذاء خارج أوروبا.

فِيْ قمة مجموعة I2U2، بدت الدول الأربع وكأنها تتكامل لاستغلال نقاط قوتها وتقديم إجابات “قوية وعميقة” للتخفِيْف من مخاوف العالم، وخاصة فِيْ ملف الغذاء.

تعهدت الإمارات العربية المتحدة باستثمار ملياري دولار لتطوير سلسلة من “المجمعات الغذائية المتكاملة” فِيْ جميع أنحاء الهند.

الهدف هُو الجمع بين الشركات الزراعية وشركات تجهِيْز الأغذية وشركات البيع بالتجزئة فِيْ مكان واحد واستخدام أحدث تقنيات المناخ لتقليل الفاقد وترشيد استهلاك المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل.

ستدمج هذه المجمعات التقنيات الذكية للحد من هدر الطعام وفساده، والحفاظ على المياه العذبة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبها، ستوفر الهند الأرض المناسبة للمشروع وتسهل دمج المزارعين فِيْ الحدائق الغذائية.

ستتم دعوة القطاعين الخاصين فِيْ الولايات المتحدة وإسرائيل لتقديم خبراتهم وتقديم حلول مبتكرة تساهم فِيْ الاستدامة الشاملة للمشروع.

تشتهر إسرائيل بشكل خاص بتفوقها فِيْ التقنيات الزراعية والحفاظ على المياه وتطوير آليات لمواجهة التحديات المناخية.

بينما تتمتع الولايات المتحدة والإمارات بتاريخ طويل من الابتكارات الزراعية والمناخية، لا سيما من خلال مهمة AIM for Climate.

ستساعد هذه الاستثمارات فِيْ زيادة غلة المحاصيل، وبالتالي المساعدة فِيْ معالجة انعدام الأمن الغذائي فِيْ جنوب آسيا والشرق الأوسط، كَمْا تطمح المجموعة.

الهدف النهائي للمبادرة واضح بناء أسواق قوية وحلول أكثر ابتكارًا وشمولية وقائمة على العلم لتعزيز الأمن الغذائي والنظم الغذائية المستدامة.

سلاسل توريد الطاقة المتجددة

أما بالنسبة لمسألة الطاقة، فكان الجواب مبتكرًا و “عميقًا” أيضًا من دول مجموعة “I2U2”.

وقالت الدول الأربع فِيْ بيان إنها ستدعم مشاريع الطاقة المتجددة فِيْ الهند.

وأكدت بوضوح أن هذه المشاريع “ستجعل الهند مركزًا عالميًا لسلاسل التوريد البديلة فِيْ قطاع الطاقة المتجددة”.

ستكون بداية المشروع الطموح من ولاية غوجارات الهندية، حيث خصصت واشنطن 330 مليون دولار لدراسة جدوى مشروع ضخم للطاقة المتجددة.

ستقوم مجموعة I2U2 بتطوير المشروع الذي يهدف إلَّى إنتاج 300 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع استكَمْالها بنظام تخزين طاقة البطارية.

سيتم توفِيْر التمويل من قبل وكالة التجارة والتنمية الأمريكية، وسيتبعه استكشاف الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها لفرص الأعمال كشركاء فِيْ المعرفة والاستثمار.

وستجد الشركات الهندية أيضًا موقعًا لتنفِيْذ طموحاتها من خلال المشاركة فِيْ هذا المشروع والمساهمة فِيْ هدف الهند المتمثل فِيْ تحقيق 500 جيجاوات من سعة الوقود غير الأحفوري بحلول عام 2030.