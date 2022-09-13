أول مباراة.. متى يشارك فهد المولد مع الشباب فِيْ موسم 2023

وينتظر النجم فهد المولد المشاركة فِيْ أول مباراة له مع الفريق الكروي الأول لنادي الشباب، موسم 2023، بعد انضمامه، على حرية الحركة، من الاتحاد.

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النجم فهد المولد البالغ من العمر 28 عاما عانى عام 2022 سواء فِيْ صفوف الاتحاد أو عَنّْد الإيقاف لمدة عام ونصف بعد تناول المنشطات قبل أن يخفض المركز السعودي للتحكيم الرياضي آسف، شهرين فقط.

المباراة الأولى .. متى يشارك فهد المولد مع الشباب فِيْ موسم 2023

يتساءل عشاق رياضة الشارع السعوديون متى سيشارك النجم فهد المولد فِيْ أول مباراة له مع الشباب، بالتزامن مع استدعائه لقائمة المنتخب السعودي لكرة القدم، فِيْ المعسكر فِيْ سبتمبر، استعدادًا لكأس العالم 2022. .

وأوضحت صحيفة الوطن، فِيْ تقرير لها، أن المدرب فِيْسنتي مورينو، مدرب الشباب، لا ينوي إشراك فهد المولد، مساء غد الأربعاء، أمام العدالة، فِيْ مباراة بين الفريقين فِيْ اليوم الرابع. من الدوري السعودي “روشن”.

وأكد أن المدرب الإسباني يعتقد أن فهد المولد يجب أن يعود إلَّى ملاعب كرة القدم بشكل تدريجي.

لم يصل المولد بعد إلَّى الاستعدادات البدنية المطلوبة، حيث أن آخر مباراة كرة قدم رسمية شارك فِيْها كانت خلال تجربته مع الاتحاد، ضد الشباب نفسه، فِيْ 13 مارس، قبل حوالي 6 أشهر.

يشار إلَّى أن فهد المولد يشارك فِيْ تدريب مجموعة الشباب، تحت إشراف المدرب الإسباني فِيْسينتي مورينيو بشكل طبيعي.