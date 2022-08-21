أول مزاد على يخوت الأوليغارش الروس.. الغرب يبدأ “تصفِيْة الثروات”

لأول مرة، انطلقت حركة حقيقية لتصفِيْة وتسييل أصول الأوليغارشية الروسية، التي صادرها الغرب أثناء اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وستكون البداية من أول يخت فاخر يُباع بالمزاد العلني منذ تجميد حركة اليخوت الروسية الفاخرة عبر موانئ العالم بعد الحرب.

أظهر موقع إلكتروني لدار المزادات أن يختًا فاخرًا، كان مملوكًا سابقًا لرجل الأعمال الروسي الخاضع للعقوبات دميترييفِيْتش بومبيانسكي، سيباع فِيْ مزاد يوم الثلاثاء، بعد أن تخلف عَنّْ سداد قرض من شركة جي بي مورغان.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، نايجل هُولر، السمسار فِيْ دار المزادات “هُووي روبنسون بارتنرز” أن هذا سيكون المزاد الأول.

صادرت السلطات فِيْ جبل طارق، التابعة للتاج البريطاني، اليخت “أكسيوما” فِيْ مارس.

قيمة اليخت

تقدر قيمة اليخت بـ 63 مليون جنيه، لكن هِيْئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قالت إنه من المتوقع بيعه بأقل من هذا السعر، دون توضيح مصدر هذا التنبؤ.

يبلغ ارتفاع اليخت 73 مترًا (240 قدمًا).

ذكرت بلومبرج أن جي بي مورجان قد حصل على أمر قضائي فِيْ جبل طارق يسمح ببيع اليخت بعد أن تخلف بومبانسكي عَنّْ سداد قرض قيمته 20.5 مليون يورو (20.6 مليون دولار) مرتبط باليخت.

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تصدرت اليخوت الفاخرة لحكَمْ القلة الروس أخبار العالم بعد أن صادرت الدول الأوروبية العديد من هذه اليخوت الفاخرة، بينما سعت بقية هذه النخبة الثرية لإخفاء يخوتهم بطرق مختلفة.

اليخوت المرتبطة بحكَمْ القلة الروس، غير المعروفِيْن بسلطتهم التقديرية، تتحرك “مظلمة” وتبحر إلَّى شواطئ أكثر ودية، متلهفة للهروب من مصير أكثر من 30 مليار دولار من الأصول الخاضعة للعقوبات التي استولت عليها الحكومات التي تريد الضغط على الدائرة المقربة من فلاديمير بوتين.

وكانت إسبانيا وإيطاليا وفرنسا من بين الدول التي صادرت اليخوت، وتم حظر العشرات منها فِيْ أحواض بناء السفن الهُولندية.