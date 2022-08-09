أول “مسجد أخضر”.. الجزائر نحو اقتصاد أكثر صداقة للبيئة

كشفت الجزائر عَنّْ وضع حجر الأساس لأول مشروع مسجد أخضر فِيْ البلاد، مدعوم من مصادر الطاقة المتجددة.

يقع المسجد الأخضر فِيْ مدينة سيدي عبد الله الجديدة بالجزائر العاصمة كجزء من خطة جزائرية لتوسيع إنشاء المساجد الصديقة للبيئة.

أعطى الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والمدينة مصطفى شيخ الزواوي الإشارة لبدء العمل فِيْ هذا المشروع برفقة محافظ مدينة سيدي عبد الله المنتدب عبد الله أنيس بن داود وعدد من المسؤولين التنفِيْذيين من مدينة سيدي عبد الله. القطاع.

يعتمد هذا المسجد على تقنيات تسمح بتوفِيْر 50٪ من الكهرباء، من خلال استغلال الطاقات المتجددة وإدراج وسائل كفاءة الطاقة، والاقتصاد المائي بفضل الدورة الذاتية للمياه، بحسب الشروحات المقدمة خلال حجر الأساس. حفل وضع أمس الاثنين.

تفاصيل المسجد

يشغل هذا المسجد، الذي من المقرر الانتهاء منه فِيْ غضون 24 شهرًا، مساحة إجمالية قدرها 8200 متر مربع، وتتسع لـ 6000 مصلي (4000 رجل و 2000 امرأة).

يضم المشروع ثلاثة طوابق دور أرضي بسعة 2500 مصلي، الدور الأول بسعة 1500 مصلي، الدور الثاني للسيدات بسعة 2000 مصلي، بالإضافة إلَّى موقف للسيارات يتسع لـ 50 سيارة.

كَمْا يضم المسجد مئذنة بارتفاع 47 مترًا، والعديد من المرافق الملحقة مثل قاعة محاضرات، ومكتبة، ومدرسة لتعليم القرآن، ومنزلين وظيفِيْين للإمام والمؤذن، بالإضافة إلَّى توفِيْر المسجد. مع نظام تكييف مركزي ومعدات سمعية وبصرية حديثة.

وتشرف على إنجاز هذا المسجد، وهُو الأول من نوعه فِيْ الجزائر، مؤسسة “البيرق للإنشاءات” السورية التي تعمل بنسبة 90٪ من الكفاءات الجزائرية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية “وج”.

سياسة المساجد الخضراء بسيدي عبد الله

وفِيْ هذا السياق وجه الأمين العام للوزارة مسؤولي المشروع بضمان جودة الخرسانة واحترام الضوابط الفنية لإنجاز الأرضية، نظرا لأهمية المشروع.

ويأتي هذا المشروع فِيْ إطار تزويد مدينة “سيدي عبد الله” بكافة التسهِيْلات اللازمة لسكانها، تماشياً مع أهدافها التي تهدف إلَّى جعل هذه المدينة الجديدة قطبًا حضريًا ذكيًا وصديقًا للبيئة، بحسب الشيخ الزواوي.

بالإضافة إلَّى الانتهاء من هذا المسجد “الأخضر” الكبير، فقد تمت برمجة مساجد أخرى ذات سعة متوسطة، على مستوى أحياء المدينة الجديدة، اثنان منها قيد الإنشاء.

وأكد الزواوي أنه “استجابة لاحتياجات 200 ألف ساكن فِيْ مدينة سيدي عبد الله الجديدة، سيتم بناء مسجد فِيْ كل حي من أحياء المدينة المدمجة، بالإضافة إلَّى هذا المسجد البيئي الذي اختير يوم عاشوراء. إطلاقه، مضيفا أن “الحاويات العقارية اللازمة متوفرة”.

كَمْا سيتم تعزيز مدينة سيدي عبد الله الجديدة بمرافق أخرى فِيْ مجال التعليم والصحة والرياضة والأمن، لتحسين مستوى الخدمة فِيْ هذه المدينة.

من جانبهم، أعرب المواطنون عَنّْ تقديرهم الكبير لإنجاز هذه المنشأة الفريدة على المستوى البيئي، والتي ستكون أيضًا بمثابة قطب للتكوين الديني والتنشئة الاجتماعية للأجيال فِيْ مدينة “سيدي عبد الله” الجديدة، وفقًا للأخبار الجزائرية. وكالة.