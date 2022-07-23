أول من دار حول الأرض وما ستعرفه عنه سيبهرك، هو المغامر والمستكشف الأوروبي الذي يرجع اصله الى البرتغال الذي خلده التاريخ بسبب حنكته العسكرية والاستكشافية، فقد كان البشر منذ خلق ادم يريدون التعرف بشكل كامل على الأرض الذي يعيشون عليه من خلال مجموعة كبيرة من الوسائل، وتعتبر مجموعة من الرحلات الاستكشافية هي من ابرز الوسائل المتعارف عليه للتعرف على الأرض.

من اول من دار حول الأرض

كانت أول رحلة ناجحة للإبحار حول الأرض عن طريق البحر، وكان قائدها المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان، الذي قام بها عام 1519 م بأسطوله المكون من خمس سفن، وكانت هذه السفن تحمل طاقمًا مكونًا من مائتين وسبعين بحارًا.

كانت أسباب القيام بهذه الرحلة كثيرة، لكن السبب الرئيسي كان استكشاف طريق بحري جديد من الجانب الغربي من “جزر التوابل” للاستفادة منه في التجارة واكتساب الثروة والشهرة. يُعرف هذا الطريق اليوم باسم مضيق ماجلان ويقع في تشيلي.

لحسن الحظ، أسفرت الرحلة عن فوائد أخرى، وهي التأكد من أن الأرض مستديرة ومحاطة بمياه البحر، وعلم البشر أن العالم كبير جدًا ولا يقتصر على إسبانيا والبرتغال فقط.

يعتبر المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان أول مسافر أوروبي يعبر المحيط الهادي بأكمله.

كانت الرحلة ذات وجه مظلم، حيث استغرقت ثلاث سنوات، وكانت خطيرة للغاية. في نهاية الرحلة، نجت سفينة واحدة فقط من الأسطول المكون من خمس سفن، وعاد ثمانية عشر فقط من أكثر من مائتي من أفراد الطاقم.

كانت نهاية الرحلة بمثابة نهاية للمستكشف ماجلان، حيث قُتل في إحدى المعارك التي حدثت أثناء الرحلة.

أول شخص يطوف حول العالم

كما ذكرنا أن فرديناند ماجلان كان أول من يدور حول الأرض، وقد ساعدته دراساته، حيث كانت تتعلق بتصميم الخرائط والملاحة.

ولد المستكشف البرتغالي فرديناند ماجلان عام 1480 م في سيركا بالبرتغال.

كان والدا ماجلان من النبلاء البرتغاليين، شارع ماغالهايس وألديا دي ميسكيتا.

لذلك، تم تعيينه خادمًا للملكة ليونور، ملكة البرتغال، في لشبونة، العاصمة البرتغالية، عندما كان لا يزال في العاشرة من عمره، وكان ذلك بعد وفاة والديه.

كان ماجلان مغرمًا بالقراءة، لذلك درس في مدرسة كوين ليونور لخدام الشرف، والتي كانت تقع في مدينة لشبونة.

اهتم ماجلان من خلال دراسته بة العديد من النصوص والمخطوطات المتعلقة بمجال الخرائط والفلك والملاحة الجوية والبحرية.

عندما بلغ ماجلان منتصف العشرينات من عمره، بدأ رحلاته البحرية الأولى في أسطول بحري بعد أن تم تجنيده فيه. وبالفعل قام بأول رحلاته البحرية تحت علم البرتغال عام 1505 م، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المعارك البحرية.

ثم انطلق ماجلان في سلسلة من الرحلات البحرية بعد ذلك. في عام 1506 م، قام برحلة بحرية أخرى مع البحار نونو فاز بيريرا، وكانت الرحلة متوجهة إلى سوفالا على ساحل موزمبيق، لأن البرتغال كانت تنشئ حصنًا هناك في ذلك الوقت.

بعد ذلك توجه ماجلان إلى الهند للمشاركة في معركة ديو الكبرى، وكان ذلك في الثالث من فبراير عام 1507 م، وتمكنت البرتغال في هذه المعركة من هزيمة أسطول إسلامي، وبعد ذلك فرضت البرتغال سيطرتها على معظمها. أجزاء من المحيط الهندي.

شارك ماجلان في حدث آخر توجت فيه البرتغال بانتصار آخر على العالم الإسلامي. في عام 1511 م، شارك ماجلان في الأسطول المتجه إلى سلطنة ملقا في ماليزيا بقيادة النقيب ألفونسو دي ألبوكيرك، الملقب بـ “قيصر الشرق”. بسبب ضعف تسليح المدينة واعتمادها على البناء الخشبي، سقطت في غضون ستة أسابيع فقط.

في عام 1519 م، طلب منه الإمبراطور الروماني تشارلز الخامس المشاركة في رحلة استكشافية للبحث عن طريقة أفضل للوصول إلى جزيرة سبايس.

في نهاية الرحلة وعلى الرغم من الصعوبات التي واجهها ماجلان وانتهت بوفاته، فقد تمكن من العثور على المسار المطلوب ودوران الكرة الأرضية برحلة واحدة، وسجل اسمه في التاريخ باعتباره أول من أبحر حول الأرض.

أول من سافر حول العالم

أثناء إقامة ماجلان في البرتغال، نشأ خلاف بينه وبين الملك، انتقل بعدها إلى إسبانيا، وكان ذلك في عام 1517 م.

بعد ذلك التحق بالأسطول الملكي في رحلة استكشافية إلى جزر القمر، بالإضافة إلى حصوله على حصة من تجارة التوابل، وكانت هذه بداية رحلة ماجلان ليكون أول من يدور حول الأرض.

كانت هناك صعوبات أعاقت إتمام هذه الرحلة، وكان أهمها سيطرة البرتغال على الطريق الغربي المؤدي إلى الجزيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الهدف الرئيسي لبعثات كريستوفر كولومبوس إلى الغرب كان الوصول إلى جزر الهند من أجل تعزيز العلاقات التجارية بين إسبانيا والممالك الآسيوية.

بينما كانت رحلات ماجلان، كما ذكرنا، تهدف إلى استكشاف جزر القمر، والحصول على التوابل واكتشاف طريق مختصر من الجنوب، لتجنب التسبب في أي ضرر للعلاقات الإسبانية البرتغالية.

لذلك سلك ماجلان وأسطولته الطريق الجنوبي لتجنب الاتصال بالبرتغال، وسمي هذا الطريق لاحقًا باسمه تكريماً له.

في منتصف الرحلة، تم تدمير سفينتين وبقيت ثلاثة. تضاءلت إمدادات المعيشة على السفن المتبقية بشكل كبير، واضطر ماجلان إلى الإبحار نحو المحيط الهادئ.

بعد أربعة عشر أسبوعًا، نجحت السفن في الوصول إلى جزيرة في غرب المحيط الهندي، لكن هذا أدى إلى مقتل العديد من البحارة، ثم انتقلت الرحلة إلى الفلبين.

على وجه التحديد في 27 أبريل 1521 م، قُتل ماجلان خلال اشتباك أسفر عن قتال مع بعض البحارة المحليين.

في سبتمبر 1522 م، تمكنت آخر سفينة متبقية من الأسطول من العودة إلى إسبانيا للاحتفال بالانتهاء من أول طواف حول الأرض.

كانت هذه السفينة محملة بتوابل ثمينة مأخوذة من الشرق الأوسط.

يختلف الباحثون حول من دار حول الأرض لأول مرة

يختلف المؤرخون حول من كان أول من أبحر حول الأرض، سواء كان ماجلان أو خوان سيباستيان إلكانو.

تنكر بعض الروايات أن ماجلان كان أول من أبحر حول الأرض وتؤيد أن البحار خوان كان أول من أبحر حول الأرض، ويعزون ذلك إلى حقيقة أنه كان هو الذي تولى قيادة السفينة بعد وفاة ماجلان في 15521 م.

وهكذا، كان هو الشخص الذي نجح في إكمال أول طواف حول الأرض من خلال الوصول بنجاح إلى آخر سفينة متبقية من الأسطول، فيكتوريا، إلى إسبانيا.

مع التقدم التكنولوجيا والتطور العمراني الذي شهدته الكرة الأرضية تمكن من خلاله الإنسان من اكتشاف البحار والمحيطات؛ ليكتشف بأن هناك مخلوقات وقاراتٍ أخرى على وجه الخليقة، كما هي رحلة المستكشفون مثل فرناندو ماجلاّن التي قطع بها للمرة الأولى في تاريخ الانسان منتصف كوكب الأرض نسال الله لكم التوفيق.