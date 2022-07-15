أول مواجهة بين تويتر وماسك.. 90 دقيقة فِيْ محكَمْة ديلاوير

فِيْ الأيام القليلة المقبلة، ستشهد محكَمْة ديلاوير واحدة من أشهر القضايا الاقتصادية فِيْ التاريخ، والتي ستبدأ مداولاتها قريبًا، مع تحديد قاضي المحكَمْة مَوعِد الجلسات الأولى لدعوى تويتر ضد إيلون ماسك.

كشفت سجلات المحكَمْة أن قاضياً سيعقد جلسة استماع يوم الثلاثاء للاستماع إلَّى الحجج حول طلب تويتر للنظر فِيْ دعوى قضائية رفعتها ضد إيلون ماسك، أغنى رجل فِيْ العالم، لإلزامه بالاتفاق الذي توصل إليه معه لشراء منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به. 44 مليار دولار حسب رويترز.

حددت محامية ديلاوير العليا، القاضية كاثلين ماكورماك، جلسة مدتها 90 دقيقة تبدأ فِيْ الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة فِيْ ويلمنجتون.

رفع Twitter دعوى قضائية ضد Elon Musk فِيْ محكَمْة ديلاوير لإجباره على تنفِيْذ عقد الاستحواذ الموقع فِيْ 14 أبريل، بقيمة 44 مليار دولار.

“قدم ماسك عرضًا عامًا للحصول على موافقة Twitter، ثم اقترح ووقع اتفاقية اندماج صديقة للبائع، والتي يعتقد، على عكس جميع الأطراف الأخرى الخاضعة لقانون عقود ديلاوير، أن لها الحرية فِيْ تغيير رأيه، والتخلي عَنّْ الشركة، وتعطيلها وقالت وثائق الدعوى. غادر بسهُولة “.

وقال تويتر “إخلاء المسؤولية هذا يأتي بعد قائمة طويلة من الانتهاكات التعاقدية المادية من قبل ماسك والتي ألقت بظلالها على تويتر وأعمالها”، وفقًا لفوربس.

وأكدت أنها تسعى لمنع ماسك من ارتكاب المزيد من الانتهاكات للاتفاقية وإلزامه بإتمام عملية الاستحواذ “بعد استيفاء الشروط القليلة المتبقية.

خسر موقع تويتر 9.5 مليار دولار من قيمته السوقية منذ أن أعلن أغنى رجل فِيْ العالم، إيلون ماسك، عَنّْ محاولته الاستحواذ عليها فِيْ 14 أبريل، لتصل قيمتها السوقية إلَّى حوالي 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق فِيْ 11 يوليو 2022، فِيْ اليوم الأول بعد تداول. أعلن ماسك عَنّْ إلغاء عرض الاستحواذ.

وفِيْ نهاية الأسبوع الماضي أعلن ماسك انسحابه من شراء تويتر، وعزا السبب إلَّى عدم تقديم الشركة لمعلومات كافِيْة عَنّْ حساباتها المزيفة، فِيْما رد تويتر بأن الانسحاب من الصفقة “باطل وغير قانوني”.

كان ماسك وتويتر قد أعلنا أنه تم التوصل إلَّى اتفاق بشأن استحواذ ماسك على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، أو 54.2 دولار للسهم الواحد، فِيْ 25 أبريل، وأشارت شروط الصفقة إلَّى أن تويتر ستصبح شركة خاصة بعد إتمام شرائها. بواسطة Musk.

انخفض سعر سهم تويتر بنسبة 27.6٪ إلَّى 32.65 دولارًا بنهاية يوم الإثنين، مقابل 45.08 دولارًا فِيْ 14 أبريل، عَنّْدما أعلن ماسك عَنّْ محاولته الاستحواذ على تويتر، بينما كان أعلى سعر فِيْ الفترة المذكورة 51.7 دولارًا فِيْ 25 أبريل، تزامنًا مع وصول ماسك إلَّى و. تويتر لاتفاق على الصفقة.