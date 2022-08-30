أول نادٍ مصري يضل طريقه إلَّى البورصة.. طرح فِيْ “الأوفسايد”

ضلت شركة غزال المحلة لكرة القدم طريقها إلَّى البورصة، وأصبح الطرح فِيْ “التسلل” كَمْا وصفه عشاق كرة القدم.

حيث فشلت إحدى شركات كرة القدم فِيْ مصر فِيْ بيع 98 مليون سهم فِيْ الشركة، بقيمة 98 مليون جنيه، بنحو 5.1 مليون دولار، بعد انتهاء فترة الاكتتاب دون بيع 17.6 مليون سهم فقط.

ينتظر السوق خلال الأسبوع المقبل تحديد ما إذا كان المشتركون يرغبون فِيْ البقاء كَمْساهمين من خلال الطرح الخاص حتى يتم إدراج الشركة أو استرداد أموالهم.

لماذا فشل الاكتتاب العام لنادي غزل المحلة فِيْ مصر

كان لخبراء السوق المالية تفسيرات لفشل الطرح، حيث قال محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة، إن الاكتتاب لم يكن فِيْ الأسْهُمْ القائمة ولكن فِيْ زيادة رأس مال الشركة، وبهذه الطريقة كان الأول من نوعه بغض النظر عَنّْ حَقيْقَة أنه كان أول طرح عام أولي لنادي رياضي. فِيْ مصر

وأضاف فِيْ تصريحاته، أن الشركة ليس لديها بيانات مالية سابقة، وفق قرار هِيْئة الرقابة المالية، والذي يسمح بإدراج الشركات حديثة التأسيس بشروط خاصة أصعب من شروط التسجيل العادية.

وأوضح ماهر أن شروط التسجيل العادية تتطلب أن يكون للشركة بيانات مالية لأكثر من عامين، وأن يكون رأس مالها المدفوع 100 مليون جنيه، وأن لا يتجاوز عدد المساهمين 300. مساهم.

وقال رئيس برايم القابضة إن هذه الصعوبات واجهت الاكتتاب خاصة أن الشركة ليس لديها قوائم مالية ورأس مالها من خلال اكتتاب خاص بلغ 102 مليون جنيه وكان الهدف جمع 98 مليون جنيه لتصل إلَّى 200 مليون جنيه. .

وأضاف محمد ماهر أن التوقعات كانت أن الاشتراك تمت تغطيته من قبل مشجعي نادي المحلة ولكن الأعداد والمبالغ القادمة من جماهِيْر المحلة كانت محدودة للغاية وبالتالي تم تمديد الاشتراك وتوجيهه للمؤسسات والاشتراك من قبل حوالي 22 مليون جنيه وبالتالي لم يتم الحصول على الحجم الكافِيْ من الأموال اللازمة للاكتتاب.

قال محمد كَمْال عضو مجلس ادارة شعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية ان الشركة سبق لها تأجيل الطرح بالبورصة خلال العام الماضي لحين تحسن اداء سوق المال قبلها. استأنفت الطرح مرة أخرى فِيْ يونيو الماضي، ومددت الطرح العام مرتين حتى يوم الأحد دون أن تنجح فِيْ تغطية قطاع الطرح العام.

بدأ الاكتتاب فِيْ الطرح العام لشركة غزل المحلة لكرة القدم فِيْ 12 يونيو، بعد سبعة أشهر من اكتتاب المؤسسات المالية المصرية والخليجية والأفراد الموسرين فِيْ شريحة الطرح الخاص بقيمة 37 مليون جنيه (1.9 مليون دولار).

وأوضح كَمْال أسباب فشل طرح الشركة لكون مشتريات المستثمرين فِيْ البورصة فِيْ الوقت الحاضر انتقائية، حيث يركز المستثمرون على بعض الأسْهُمْ التي تحقق أداء ماليًا إيجابيًا ولديها خطة مستقبلية لزيادة الإيرادات. قادرون على فهم مصادر إيرادات الشركة ونسبة العائد على مساهمة الشركة، خاصة وأن البيئة الاقتصادية العالمية لا تزال ضبابية.

شركة غزل المحلة لكرة القدم هِيْ أول نادٍ يتقدم بالمزايدة على البورصة المصرية، وكانت تعول على نجاحها فِيْ استقطاب أندية أخرى لتطرحها فِيْ سوق المال، ومن ثم زيادة عدد المستثمرين فِيْ ظل الإقبال الساحق على سوق الأوراق المالية. لعبة كرة القدم.

وأضاف محمد كَمْال أن التوقيت الحالي للطرح بالبورصة غير عادل للاكتتاب العام فِيْ المحلة غزال، حيث تشهد الأسواق المالية حاليا تداعيات سلبية نتيجة موجة التضخم العالمية وتوجه البنوك المركزية لمواصلة التعامل النقدي. تشديد السياسة. إدارة الشركة وتحقيق العائد منها بشرط أن يخرج من الشركة بعد تطويرها وجعلها جاذبة للاستثمار.

غزل المحلة يضيع طريقه إلَّى البورصة

واستبعد أن يكون فشل طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم سيؤثر على برنامج الطرح الحكومي، لأن المستثمر سيختار الفرص للاستثمار فِيْها، وإذا عرضت شركات تحقق عائدًا أكبر، فسيذهب المستثمر. لهم دون النظر إلَّى الاشتراك فِيْ غزال المحلة.

شركة غزل المحلة الكبرى هِيْ أحد المساهمين الرئيسيين فِيْ شركة غزل المحلة لكرة القدم والتي تشمل حقوق استخدام استاد المحلة و 3 ملاعب أخرى والاسم التجاري لمدة 20 عاما.

ترتيب غزل المحلة فِيْ الدوري المصري

جمع نادي غزل المحلة 35 نقطة فِيْ الدوري المصري الممتاز من 33 مباراة، ويقاتل فريق الهبوط مع الجونة والمقاولون العرب، ويخوض الفريق مباراة واحدة مع نادي الاتحاد بالإسكندرية اليوم الثلاثاء ليقرر. سواء البقاء فِيْ الدوري أو الهبوط إلَّى الدرجة الأولى.