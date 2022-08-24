أول وزير للقهُوة فِيْ العالم.. ما هِيْ مهامه

أنشأ رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابي، فِيْ حكومته أول وزارة من نوعها فِيْ العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، شهدت حكومة بابوا غينيا الجديدة انضمامًا لوزارة القهُوة.

وقالت الصحيفة إن هذا المنصب الوزاري يعتبر الأول فِيْ العالم ولم يشهده أي تشكيل وزاري من قبل.

وتضيف “إن إنشاء وزارة فِيْ هذا البلد يعكس اهتمام الحكومة بالزراعة الحيوية للاقتصاد”.

كَمْا أنشأت الحكومة وزارة جديدة أخرى، هِيْ وزارة زيت النخيل.

تم الإعلان عَنّْ MB Joe Koli كأول وزير قهُوة فِيْ العالم فِيْ مجلس الوزراء الجديد لبابوا غينيا الجديدة.

فِيْ السنوات الماضية، زاد الطلب على حبوب البن فِيْ بابوا غينيا الجديدة كَمْنتج تصدير حيوي إلَّى بلدان مثل الولايات المتحدة واليابان وأستراليا.

الهدف الرئيسي من إنشاء هذه الوزارة هُو رفع معدل الربح السنوي من تصدير بن بابوا غينيا الجديدة، من خلال زيادة عدد البلدان التي يمكن أن تكون أسواقًا محتملة.

القهُوة فِيْ بابوا غينيا الجديدة هِيْ ثاني أكبر محصول زراعي فِيْ البلاد بعد زيت النخيل. تمثل القهُوة 27٪ من إجمالي صادرات بابوا غينيا الجديدة من المحاصيل، و 6٪ من إجمالي صادرات البلاد.

بابوا غينيا الجديدة، وفقًا ل، بلد يقع فِيْ النصف الشرقي من جزيرة بابوا (ثاني أكبر جزيرة فِيْ العالم) فِيْ جنوب غرب المحيط الهادئ، بالقرب من إندونيسيا.

عاصمتها وأكبر مدنها هِيْ بورت مورسبي. المدن المهمة الأخرى فِيْ بابوا غينيا الجديدة هِيْ رابول ولاي ومادانغ وجوروكا.

تنقسم البلاد إلَّى 19 منطقة، مقسمة إلَّى أربع مناطق، وهِيْ غنية بالموارد الطبيعية ولكن هناك مشاكل فِيْ التضاريس الوعرة.