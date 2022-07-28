أول يوم بعد رفع الفائدة الأمريكية.. صدمة الدولار ومفاجأة الذهب والنفط

تأثرت أسواق السلع والأسْهُمْ بقرار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أمس برفع سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.75٪ وسط حالة من الترقب.

معظم الأسواق، سواء على مستوى السلع أو الأسْهُمْ، كانت مستعدة لقرار الاحتياطي الفِيْدرالي (المركزي الأمريكي)، بل إن بعض خبراء السوق المالية لديهم توقعات أكثر تشاؤماً بأن المركزي سيرفع سعر الفائدة إلَّى 100 أساس. نقطة، لكن ما حدث أمس هُو أن جيروم باول رئيس الفِيْدرالية الأمريكية اكتفى بالإعلان عَنّْ زيادة سعر الفائدة على الأموال الفِيْدرالية بنسبة 0.75٪ (75 نقطة أساس).

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

وقبل ذلك، رفع الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة 3 مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو للوصول إلَّى الفائدة. المستويات. إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

صدمة الدولار ومفاجأة الين

انخفض الدولار إلَّى أدنى مستوى فِيْ ثلاثة أسابيع مقابل الين يوم الخميس بعد أن هدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي جيروم باول مخاوف المستثمرين بشأن استمرار التشديد النقدي.

وتراجع الدولار إلَّى 135.105 ين مقابل الدولار وهُو أدنى مستوياته منذ 6 يوليو، بعد أن رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة مئوية كَمْا كان متوقعا، مشيرا إلَّى أنه على الرغم من استمرار قوة سوق العمل، فإن بقية العملات مؤشرات الاقتصاد تتباطأ.

وجرى تداول الدولار فِيْ أحدث تداول له على انخفاض بنسبة 0.8 فِيْ المائة عَنّْد 135.525 ين.

من المقرر أن يُعرف لاحقًا يوم الخميس، مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، ما إذا كان الاقتصاد الأمريكي يلبي التعريف الرسمي للركود، وهُو تسجيل انكَمْاش لمدة ربعين متتاليين من العام، لذلك يتركز اهتمام السوق على هذه البيانات. .

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة صغيرة 0.05٪ إلَّى 106.31، بعد انخفاضه بنسبة 0.59٪ الليلة الماضية.

تغير سعر اليورو قليلاً عَنّْد 1.02045 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.82٪ الليلة الماضية.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05٪ إلَّى 1.21640 دولار.

فِيْما يتعلق بالعملات المشفرة، زادت عملة البيتكوين بنسبة 1.33٪ لتصل إلَّى 2081.18 دولارًا، بعد أن ارتفعت بأكثر من 8٪ فِيْ الجلسة السابقة.

يستمر النفط فِيْ الارتفاع

ارتفع النفط أكثر من دولار للبرميل يوم الخميس، مواصلا مكاسبه عَنّْ الجلسة السابقة، مدعوما بتحسن الرغبة فِيْ المخاطرة بين المستثمرين، فِيْما تلقت الأسعار دعما من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وانتعاش الطلب على البنزين فِيْ الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.20 دولار أو 1.1 بالمئة إلَّى 107.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0158 بتوقيت جرينتش. وارتفع سعر النفط الخام 2.22 دولار للبرميل يوم الأربعاء.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.44 دولار أو 1.5 بالمئة إلَّى 98.70 دولار للبرميل بعد زيادة 2.28 دولار للبرميل فِيْ الجلسة السابقة.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية أمس، تماشيًا مع توقعات السيطرة على التضخم، بينما انخفض الدولار على أمل تباطؤ رفع سعر الفائدة.

كشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بمقدار 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره مليون برميل، فِيْ حين زاد الطلب على البنزين فِيْ الولايات المتحدة بنسبة 8.5٪ على أساس أسبوعي.

يهِيْمن الذهب على مخاوف الفائدة

واصلت أسعار الذهب مكاسبها اليوم الخميس بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي.

بحلول الساعة 0205 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.2٪ إلَّى 1737.44 دولارًا للأوقية، بعد ارتفاعه بنسبة 1٪ إلَّى أعلى مستوى فِيْ أسبوعين فِيْ الجلسة السابقة. ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1٪ إلَّى 1736.70 دولار للأوقية.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة فِيْ المعاملات الفورية بنسبة 0.4٪ لتصل إلَّى 19.20 دولارًا للأوقية. وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلَّى 890 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلَّى 2042.51 دولار للأوقية.

الأسْهُمْ الأوروبية مشرقة

ارتفعت الأسْهُمْ الأوروبية إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ 7 أسابيع مع تلاشي بعض المخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة، فِيْ حين دعمت نتائج الأعمال القوية للشركات، بما فِيْ ذلك شركة شل، الشراء.

ارتفع مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بنسبة 0.5٪، ويخشى المستثمرون هذا العام من أن جهُود البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة من أجل احتواء التضخم قد تؤدي بالاقتصاد إلَّى الركود.

فِيْ يوم حافل بالإعلان عَنّْ نتائج الشركات فِيْ أوروبا، ارتفع مؤشر الأسْهُمْ الإيطالية بنسبة 1٪، مع ارتفاع حصة شركة Stylantis لصناعة السيارات بنسبة 3.7٪.

وارتفعت أسهم شل 0.9 بالمئة.

أكبر الداعمين لمؤشر Stoxx كان شنايدر إلكتريك الذي ارتفع بنسبة 4.6٪.

مخاوف الشركات تحيط بمؤشر نيكاي

تخلى مؤشر نيكاي الياباني عَنّْ معظم مكاسبه المبكرة يوم الخميس بسبب مخاوف بشأن توقعات الشركات، لكنه أغلق على ارتفاع.

وارتفع مؤشر نيكي 0.36٪ إلَّى 27815.48 نقطة بعد أن صعد 1.1٪ متجاوزا مستوى 28 ألف نقطة للمرة الأولى منذ العاشر من يونيو حزيران.

وارتفع مؤشر توبيكس الأوسع نطاقا 0.16 بالمئة إلَّى 1948.85 نقطة.

قفز مؤشر ناسداك الأمريكي أكثر من 4٪ يوم الأربعاء، فِيْ أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ أبريل 2022، حيث رفع الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كَمْا كان متوقعًا، وخففت تعليقات رئيس مجلس الإدارة جيروم باول بعض المخاوف بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام للأبحاث فِيْ تاتشيبانا للأوراق المالية “ارتفع مؤشر نيكاي كثيرًا فِيْ وقت مبكر جدًا من الجلسة وكان ذلك مجرد رد فعل على الأداء القوي فِيْ وول ستريت خلال الليل”.

وأضاف “أدرك المستثمرون بسرعة أنهم لا يمكن أن يكونوا متفائلين بشأن آفاق الشركات المحلية. كانت بعض النتائج جيدة، لكن عَنّْدما ننظر فِيْ التفاصيل نجد أن ضعف الين هُو العامل الإيجابي الوحيد”.

وهبط سهم Neto Denko بنسبة 2.24٪ ليواصل خسائره للجلسة الرابعة. وقال كامادا إنه على الرغم من أن الشركة رفعت توقعات أرباحها يوم الثلاثاء، إلا أن المستثمرين أصيبوا بخيبة أمل لأن الين كان المحرك الوحيد للزيادة المتوقعة.

ارتفعت أسهم شركة Mitsubishi Motors Corp بنسبة 10.91٪ بعد أن تضاعفت أرباحها الفصلية ثلاث مرات تقريبًا ورفعت شركة صناعة السيارات توقعاتها للعام بأكَمْله.

وحققت الأسْهُمْ المرتبطة بالطاقة أداءً جيدًا، حيث ارتفع قطاع المرافق وشركات التنقيب عَنّْ النفط بنسبة 3.67٪ و 2.43٪ على التوالي.

ارتفعت حصة شركة التوظيف Recruit Holdings Inc. بنسبة 4.37٪ لتكون الأفضل أداءً من بين أفضل 30 شركة على مؤشر TOPIX.

وانخفض سهم Toyota Motors بنسبة 2.03٪ وكان الأسوأ أداء بين أكبر 30 شركة على مؤشر Topix، يليه Daikin Industries الذي فقد 1.55٪.