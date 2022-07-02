أول يوم في أغسطس أشد أيام السنة حرًّا على الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية عبدالله المسند أن يكون اليوم الأول من شهر أغسطس المقبل أحر أيام العام بالنسبة للرياض.

سجل المناخ

وتابع المسند، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه وفقًا لسجل المناخ لمدة 29 عامًا، من 1984 إلى 2012 م. ج، عادة ما يبدأ الموسم الحار في الرياض من منتصف شهر مايو حتى نهايته. سبتمبر، حوالي 137 يومًا، عندما يكون متوسط ​​درجة الحرارة اليومية القصوى، في الصيف، أعلى من 39 درجة مئوية، وذلك وفقًا لسجل المناخ، فإن 1 أغسطس هو أكثر أيام السنة حرارة، حيث من المتوقع أن يصل متوسط ​​درجة الحرارة القصوى إلى تسجيل 43 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية.

موسم البرد في الرياض

وأضاف أن موسم البرد في الرياض يبدأ من ديسمبر حتى نهاية فبراير، حوالي 90 يومًا من الشتاء، حيث يكون متوسط ​​درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية، وأنه وفقًا لسجل المناخ لآخر 29 عامًا، فإن 14 يعتبر شهر يناير أبرد أيام السنة، حيث يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية، بينما يبلغ متوسط ​​درجة الحرارة الصغرى 8 درجات مئوية.