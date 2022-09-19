أيتن عامر تناقش غيرة الزوج من زوجته فِيْ أغنيتها الجديدة “طلعت شاطرة”

تستعد المطربة المصرية آيتن عامر لطرح أغنية جديدة بعَنّْوان “طلعت شطرة”، والتي صورتها كفِيْديو كليب خلال الفترة الماضية، تعاونت فِيْها مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادي، وتوزيع ميكس. و Master Zoom.

قال الشاعر الغنائي احمد علاء الدين فِيْ تصريح لـ “فوشيه” ان اغنية “طلعت شطرة” تعالج موضوع الغيرة بين الازواج وتحديدا غيرة الزوج على زوجته عَنّْدما يراها تتفوق فِيْ عملها وتثبت نفسها لنفسها. . يفِيْد بأنه لا يعتقد أن هذه المشكلة تمت معالجتها من قبل، فِيْ أغنية تتبع أسلوب عمله، يكتب كلمات أغاني لم يتم الحديث عَنّْها من قبل.

وأوضح علاء الدين أن الأغنية لا يقصد بها إرسال رسالة محددة، بل إنها تعمل منذ فترة وحان وقت إصدارها، مشيرا إلَّى أن الأغنية ليست تقليدية، معلقا “شعرت أن المشكلة. التي تناقشها الأغنية موجودة فِيْ الفترة الماضية، خاصة وأن المرأة الآن رجال وعمل. وهناك مساواة واتجاهات تتحدث عَنّْ هذه القضية ولا يزال فِيْ ورطة من حيث الزوج الذي لا يقبل أن تعمل زوجته، لذلك كنت أرغب فِيْ مناقشته بطريقة أخرى “.

وأشار الشاعر إلَّى أن هذا هُو التعاون الثاني بينه وبين آيتن عامر، وأن الاستعدادات جارية لأغنية جديدة بعَنّْوان “سحابتي” ستصدر قريباً، إلَّى جانب العمل على أغنية رابعة ستكون تفاصيلها. مكشوف. فِيْ وقت لاحق، موضحًا أن كل أغنية مع Aiten تختلف عَنّْ الأخرى، حيث تتناول كل أغنية مشكلة معينة.

وأشار أيضا إلَّى أن آيتن عامر لا تفضل العمل معه دون غيره، مع دلائل على أنها تعاونت مؤخرا على أغنية “توتا فروتا” مع فريق آخر، لكنها لم تخبره عَنّْ جمع هذه الأغاني فِيْ ألبوم لأنه يتابعها. خطة إصدار الأغاني فِيْ شكل “واحد”. بالإضافة إلَّى ذلك، لم يعد عصر الألبومات كَمْا كان فِيْ الماضي، وأصبح “موضة قديمة” وهناك ثلاثة أو أربعة مطربين فقط واثقين من إصدار الألبومات، بمساعدة شركات الإنتاج الكبرى للقيام بذلك. لذا، فإن التسجيلات تحجب الأغاني على حساب الآخرين.

وأشار أحمد علاء الدين إلَّى أنه لا يجد نوعًا من الاحتكار فِيْ التعاون بينه وبين آيتن عامر، أو أنه يكتب لها على وجه التحديد، حيث تعاون مع الفنانة اللبنانية هِيْفاء وهبي على أغنية “ست البنات”، تليها أكثر من تعاون.

وكان علاء الدين قد كتب منشورًا على حسابه على فِيْسبوك كتب فِيْه “قريبًا … طلعت شترا، أيتن عامر، فِيْديو كليب، كلمات أحمد علاء الدين، من ألحان نورهان البغدادي، توزيع زووم”.