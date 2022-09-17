أيلين مافِيْ ابنة شقيقة هاندا أرتشيل مصابة بالسرطان

كشفت صحيفة “العالم التركي” أن الفتاة إيلين مافِيْ يلدريم، ابنة شقيق الممثلة الشهِيْرة هاندا أرشيل، مصابة بالسرطان وبدأت أخيرًا فِيْ تلقي العلاج.

فِيْ التفاصيل، ذكرت الصحيفة أن غمزة أرشيل وزوجها كانر يلدريم كادت أن تدمر الأخبار السيئة، بعد أن اكتشفوا أن ابنتهما البالغة من العمر 2.5 عامًا مصابة بالسرطان.

قال الصحفِيْ التركي الشهِيْر “أرتو”، أحد مضيفِيْ برنامج “سويليمزم أولماز”، إن الزوجين اصطحبا ابنتهما إلَّى المستشفى بسبب ورم فِيْ البطن، لكن اتضح أن هذا الورم سببه مرض خطير.

وظهرت أرتو على الشاشة لتعلن معاناة الفتاة التي لفتت الأنظار إلَّى شبهها بالممثلة هاندا أرشيل، قائلة إن “ابنة أختها إيلين مافِيْ البالغة من العمر 2.5 سنة تخضع لعلاج من السرطان”.

ظهرت معاناة إيلين مافِيْ لأول مرة عَنّْدما ذهبت إلَّى الطبيب بسبب شكوك عائلتها، بحسب الصحيفة.

أخبار حساسة للغاية

خلال البرنامج التلفزيوني تحدث أرتود عَنّْ الموضوع مستخدما العبارات التالية “خبر محزن. ابنة أخت هاندا أرشيل، مافِيْ. لسوء الحظ، بدأت فِيْ تلقي علاج السرطان “.

وأضاف “لقد ذهبوا إلَّى المستشفى فِيْ مارس بسبب تورم فِيْ معدته، لكنه للأسف بدأ يتلقى العلاج من السرطان”. قال “لدينا علاقات معها”. يالها من امرأه فاتنه. الشيء المرعب هُو أن الأم خرجت أيضًا “.

واضاف ان الفتاة مافِيْ سترسل الى مستشفى شهِيْر لاستكَمْال رحلة العلاج لكن “ارتو” رفض الكشف عَنّْ اسم المستشفى “لانه خبر حساس للغاية”.

يشار إلَّى أن غمزة أرشيل التي اشتهرت بفضل أخته هاندا تزوجت من المصمم الداخلي كانر يلدريم فِيْ عام 2022، وفِيْ نفس العام أعلن عَنّْ ولادة ابنته إيلين، وعبر عَنّْ سعادته الكبيرة بميلادها فِيْ هُو – هِيْ.

اعتادت نجمة مسلسل “تطرق بابي”، هاندا أرشيل، على الظهُور بشكل متكرر مع ابنة أختها إيلين مافِيْ، لأنها وثقت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور ومقاطع الفِيْديو أثناء اللعب مع الطفلة الصغيرة.

وكانت أشهر صورة لهما، والتي انتشرت على نطاق واسع، نشرتها هاندا أرشيل بعد أنباء انفصالها عَنّْ حبيبها الفنان كرم بورسين.