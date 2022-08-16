أيمن بهجت قمر يحصل على البكالوريوس بعمر الـ48

أعلن الشاعر وكاتب السيناريو المصري أيمن بهجت قمر أنه حصل على درجة البكالوريوس بعد بلوغه 48 عاما، معربا عَنّْ سعادته لاتخاذ هذه الخطوة التي تشغله بسبب ارتباطه بالفن.

كتب أيمن بهجت قمر تغريدة قصيرة على حسابه فِيْ تويتر، قال فِيْها “حصلت على درجتي العلمية”، مشيرًا فِيْ تدوينة طويلة على حسابه على إنستجرام إلَّى أنه ما زال ينتظر النتيجة التي سيحصل عليها.

قال “العمر لا يهم، فِيْ أي وقت يمكنك أن تفعل ما تريد. أريد أن يعرف الجميع أنني بعد أن بلغت 48 سنة دخلت الامتحانات وانتهِيْت من المواد وتخرجت وانتظرت النتائج”. أخيرًا سأحصل على الدرجة، هذه الدرجة طويلة جدًا “.

حرص أصدقاء أيمن بهجت قمر على تهنئته، ومنهم الكاتب أمير طعيمة، الذي قال دون تعليق “فكرة تخرجك وأبناؤنا طولنا مبهرة، وعمرك مختلف وأنت وحدك. الكفاح الذي يستحق التقدير “.

أما الملحن فهد الناصر فقال فِيْ تغريدة تهنئة أيمن بهجت قمر أنت جامعة الأخلاق والآداب والفنون. هذه الشهادة من جهة، وقال المخرج عمرو عرفة “ألف مبروك لصديقي العزيز الكفار”.

وأوضح أيمن فِيْ تعليق على المخرج عمرو عرفة أنه ترك السنة الأخيرة من الدراسة الجامعية لمدة 22 عاما قائلا “22 عاما فِيْ السنة الرابعة”.

يشار إلَّى أن أيمن بهجت قمر يعتبر من أكثر الشعراء كتابةً فِيْ هذه الفترة، وهُو ابن الكاتب المسرحي الكبير بهجت قمر، وقد ألف أيمن العديد من القصائد لأبرز المطربين فِيْ مصر والوطن العربي.

لديه خبرة فِيْ كتابة سيناريوهات أفلام النجم مصطفى قمر “أنا أحبك وأنا أيضًا” عام 2003، والنجم محمد هنيدي “نايتنجيل الدقي” عام 2007، “آسف على الإزعاج” أحمد حلمي عام 2008، وغيرها الكثير. والمتواليات.

فِيْ البداية كان يؤلف كلمات الأغاني لإعلانات الهُواتف المحمولة والأجهزة المنزلية، ثم التقى بالعديد من الشباب الذين كانوا يستعدون لألبوم بعَنّْوان “اخطة السما” عام 1991، ثم التقى ومن خلال الملحن حسن دنيا. دخل سوق الكاسيت وتمكن لاحقًا من تقديم أعمال مع العديد من المطربين مثل سميرة سعيد وإيهاب توفِيْق وعمرو دياب وغيرهم.