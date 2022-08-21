أيمن بهجت قمر يكشف سبب الخلاف مع حسين الجسمي: عايز ياخد كل حقوقي، اوضح ايمن بهجت قمر عن السبب الرئيسي حول خلافه مع النجم الاماراتي حسين الجسمي رغم النجاح الكبير لدى ايمن بهجت قمر والنجم الاماراتي حسين الجسمي في السنوات السابقة، حيث قال ايمن بهجت قمر ان حسين الجسمي عمل حركه قد احزنتني جدا و زعلتني جدا، وفوجئ بانه ارسل لي صيغه للتنازل عن حقوق الديجيتال لبعض الأغاني التي ترتبط بنا سويًا حسب تصريحاته على شاشه الحياة.

أيمن بهجت قمر يكشف سبب الخلاف مع حسين الجسمي

حيث تابع ايمن بهجت قمر اننا قد اختلفنا بسبب هذه التنازلات عن الحقوق الملكية للأغاني واكد ايمن بهجت قمر انه يريد الحصول على حقوق الملكية الفكرية للأغاني التي قام بكتابتها حيث هذا فيه ظلم لي ولأولادي من بعدي، فلو أراد أي شخص تحويل هذه الأغاني التي قمت بكتابتها بالاشتراك مع حسين الجسمي الى إعلانات، فهذا امر يحرمني ويحرم اولادي تلك الأغنية التي قد تتحول الى اعلان شركة من الامارات.

أيمن بهجت قمر يكشف سبب الخلاف مع حسين الجسمي: عايز ياخد كل حقوقي

حيث فوجئ أيمن بهجت بان اغنية حبيبي بالبنط العريض التي كانت بالاشتراك مع الفنان حسين الجسمي قد تحولت الى اعلان دون اخذ اذن منه او إبلاغه بذلك، وهذا تعدٍ على حقوق الملكية لتلك الأغنية، وأيضا أضاف ايمن بهجت قمر انني اكبر من ان يتم الحديث في الشؤون المالية مع حسن الجسمي ولكن سأقول له ذلك وانك يا حسين الجسمي ابعد عني انا واولادي فهذه الأغنية لي ولأولادي من بعدي.

سبب خلاف ايمن بهجت قمر وحسين الجسمي

بسبب رساله أرسلها حسين الجسمي الى ايمن بهجت قمر مفادها انه يريد منه ان يتنازل عن حقوق الملكية لبعض من أغانيه والذي بها سيتم انتقال الأغنية الى الإعلانات التجارية، وهذا سبب خلافا بين ايمن بهجت قمر وحزن شديد منه على ما بدر من الفنان القدير حسين الجسمي.

قد ذكر ان اخر اعمال الفنان القدير حسين الجسمي والفنان القدير ايمن بهجت بالتوازي في اغنيه حتة من قلبي في شهر يونيو للعام 2021 وقد شاهدها اكثر من 150 مليون مشاهده عبر اليوتيوب وعبر محركات البحث الأخرى.