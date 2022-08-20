أيمن بهجت قمر يكشف للمرة الأولى عَنّْ سبب خلافه مع حسين الجسمي

كشف الشاعر وكاتب السيناريو المصري أيمن بهجت قمر، سبب خلافه مع المطرب الإماراتي حسين الجسمي، موضحًا أن الخلاف يعود إلَّى سعي الأخير لحقوق الملكية الفكرية للأغاني التي كتبها له.

أيمن بهجت قمر، الذي احتفل قبل أيام بإتمام دراسته الجامعية، قال اتخذ الجسمي خطوة أحزنتني للغاية، حيث استغربت أنه أرسل لي صيغة تتخلى فِيْه عَنّْ الحقوق الرقمية لبعض الأغاني التي تلزمني. معا. معاً.

وأضاف فِيْ مقابلة تلفزيونية “نختلف بسبب التنازلات على هذه الحقوق. الجسمي يريد الحصول على جميع حقوق الملكية الفكرية للأغاني التي كتبتها له، وهذا غير عادل لي ولأولادي”.

وأوضح “إذا أراد شخص ما تحويل أغنية كتبتها إلَّى إعلان فهذا يعَنّْي حرماني أنا وأولادي من حقوقهم فِيْ تلك الأغنية التي تحولت إلَّى إعلان”.

وأشار الشاعر المصري إلَّى أنه تفاجأ مؤخرًا بوجود شركة فِيْ الإمارات العربية المتحدة أعادت توزيع أغنية “بالخط العريض”، والتي حققت نجاحًا كبيرًا دون إذن منه أو حتى إبلاغه، معتبرة أن هذا يعد انتهاكًا لجميع حقوقه فِيْ ذلك. قال الأغنية. .

وقال أيمن بهجت قمر خلال اللقاء “أنا أكثر من مجرد الحديث عَنّْ الأمور المالية مع حسين الجسمي، ولكن أقول له أن يبتعد عَنّْ حقوق أبنائي، فقد قدمنا ​​معًا أكثر من 20 أغنية، 15 منها كسرت العالم. “

وتابعت “لقد مررنا بمرحلة غرقنا فِيْها فِيْ التنازلات وصيغتها، لأنه لا يوجد شيء من هذا القبيل بيننا، نحن أخوات ولا يوجد شيطان بيننا، وهناك نجاح وكيمياء حلوة بيننا، وفوجئت ببيع صيغة امتياز لا مبرر لها، كأنني كنت بديلاً عَنّْ حقوقي وحقوق أبنائي وأحفادي “.

وتابع “استبدل كل شيء كأنه ليس لي حقوق معَنّْوية أو مادية فِيْ الأغنية، وبلا مبرر قلت له يا حسين المنطقة قدمت تنازلات وهذه العقود أبرمها الشيطان ولم أخن قط. أنت محتاج، ولم أرسل لك أي تحذير، وحياتي لما كنت تطمح إليه “.

يشار إلَّى أن أغنية “حطة من قلبي” التي صدرت فِيْ يونيو الماضي كانت آخر عمل جمع الفنان الإماراتي حسين الجسمي والشاعر المصري أيمن بهجت قمر.