أيمن زيدان الجرح غائر.. وتعليقي لم يكن تدخلا بقضية سارة زكريا وريم السواس

قال الممثل السوري أيمن زيدان، إنه ينتمي إلَّى الجيل الذي تضرر من العديد من الحروب التي عانت منها سوريا، خاصة وأن أحلامه كانت تتأثر سلبا بصعوبات الواقع.

فِيْ مقابلته الحصرية مع العرب اليوم، أضاف زيدان “فِيْ الحروب لا أحد يربح لأن هناك العديد من النكسات فِيْ النظام الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي. الجرح عميق وعميق ونحاول دائما الحفاظ على الذكريات التي مررنا بها “.

أراد الممثل السوري أن يبقى على ما هُو عليه دون أن يتأثر بـ “المستنقع”، كَمْا يصفه من يعيش فِيْه بشكل سلبي، مشيرًا إلَّى ضرورة الحفاظ على الدرع الأخلاقي، ومحاولة تحقيق الأحلام.

يذكر أيمن زيدان نجله الراحل “نوار”، مشيرًا إلَّى أنه من الصعب جدًا على الآباء دفن أطفالهم، وهذا يترك ندوبًا كثيرة.

وتابع “أعتبر صفحتي على الفِيْسبوك منصة شخصية أعبر من خلالها عَنّْ مشاعري. مشاعر الحزن لن تمنعَنّْي من التكَيْفَ مع الحياة وإكَمْال مسيرتي الفنية “.

وفِيْ الختام أكد أيمن زيدان أنه لا يحب التدخل فِيْ شؤون اتحاد الفنانين فِيْ سوريا، ردا على السماح للمطربتين سارة زكريا وريم السواس بالغناء فِيْ سوريا مرة أخرى، مؤكدا أنه علق فِيْ البداية على كَيْفَِيْة ذلك. احسن الغناء .. السوري يطرد “البضاعة السيئة” بحسب تعبيره.

فِيْ غضون ذلك، أعرب الممثل أيمن زيدان عَنّْ سعادته بتكريمه من قبل مهرجان السينما والتلفزيون اللبناني، مؤكدا أن ذلك يمنحه مسؤولية أكبر لتقديم الأفضل دائما.