أيمن زيدان فِيْ عيد ميلاده كل ما أريده أن أبقى كَمْا أنا

شارك الفنان السوري أيمن زيدان مع متابعيه عبر حسابه على فِيْسبوك، منشور مؤثر، بمناسبة عيد ميلاده السادس والستين.

وأشار زيدان فِيْ منشوره إلَّى أن هناك خيبات كثيرة فِيْ حياته، فضلاً عَنّْ فقدان أصدقاء ومحبي، إما بسبب القدر والقدر أو بسبب ما أسماه “حماقة العالم”.

قال أعلم أن الخيانات الجسدية، كالعادة فِيْ الخريف، تختبئ خلف الأبواب لتعلن بوقاحة وجودها، لكنني لن أخاف منها.

وأكد أنه ليس لديه الكثير من الأمنيات الآن، ولكن أمنيته الوحيدة أن تبقى على ما هِيْ عليه الآن.

وتفاعل زملاء ومتابعو أيمن زيدان مع منشوره متمنين له عمراً مديداً وأياماً سعيدة، ومنهم الفنانة صباح الجزائري التي علقت بعبارة “كل الحياة صحة وسعادة ونجاح”.

وقال المخرج السوري سمير حسين “لسنوات قادمة مليئة بالصحة والعطف والكرم والإبداع للصديق والمعلم العظيم أبو حازم، وأمده الله”.

وبالمثل علقت الفنانة صفاء سلطان “أتمنى لكَمْ 100 عام من السعادة والهدوء والكرم والحب والقوة والحضور الرائع للثقافة والفنون الجميلة، سيدنا كل شيء”. فِيْما علق شقيقه مهند زيدان “كل عام وأنت ألف خير يا رب ولا يحرمنا الله منك أيها العظيم ويطول العمر يا رب.

وكتب الفنان شادي زيدان عبارة “كل الحياة كبيرة”، فِيْما كتب الفنان الأردني زهِيْر النوباني “عيد ميلاد سعيد وعمر تكلل بالخير والحب والرفاهِيْة والأمن والسلام والسرور والذكاء”. كن لك عزيزي.

من جهته، كتب الفنان السوري فادي صبيح، تعليقاً مطولاً يهنئ فِيْه أيمن زيدان، متمنياً للفنان عمراً مديداً، واصفاً إياه بـ “أب وصديق ورجل يبحث دائماً عَنّْ مجال عمله ومطلع عليه واجتهاده. . “.”

غالبًا ما يكتب الفنان زيدان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الأفكار والقصص الأدبية، كَمْا يعرض وجهات نظره حول مواضيع مختلفة فِيْ الحياة العامة والمهنية.