أيمن زيدان يعلق على قرار إلغاء حفل ريم السواس وسارة زكريا فِيْ سوريا

علق الفنان السوري أيمن زيدان، على الجدل الدائر حول إلغاء حفل ريم السواس وسارة زكريا فِيْ مدينة حلب، من قبل اتحاد الفنانين السوريين.

وقال زيدان فِيْ رسالة كتبه على حسابه على فِيْسبوك “مع خالص شكري لصديقي محسن غازي لا أرغب فِيْ التدخل فِيْ الجدل حول منع بعض المطربين من الغناء بحجة تردي الجودة الفنية والفحش”. من كلمات هذه الأغاني “.

وأضاف “لكنني أريد أن أسهب فِيْ الحديث عَنّْ شيء أراه مهمًا … إذا كان الغرض من قرارات الحظر هُو رفع مستوى الذوق العام، فإن ثقافة الحظر ليست الحل الأفضل، ولكن الحل هُو خلق اغنية سورية حقيقية تجذب الرواد وقادرة على كبح هذه الرداءة ».

وأوضحت الفنانة السورية “ما يحدث فِيْ الفن، حتى فِيْ أرقى المجتمعات، هُو التنوع الهائل بين القمح والثمين، ولا أحد فِيْ تلك المجتمعات رأى قرارات المنع كحل”.

وأشار “إنني أتراجع وأؤكد أن الحل الأفضل، فِيْ رأيي، هُو المساهمة فِيْ خلق فن تشكيلي قد يقضي يومًا ما على الرداءة، أو على الأقل يحد من قوتها … بالطبع، فِيْ مجتمعاتنا، للأسف، وسيظل هذا حلمًا صعب التحقيق “.

وختم رسالته بملاحظة سماها “بشكل عابر” قائلاً “من الطبيعي أن نوقفنا بفحش هذه الأغاني، لكن أليس الأمر الأكثر خطورة ألا يوقفنا العدد الهائل من الرواد الاحتفال بهذا .. “

عاد الفنان أيمن زيدان وشرح فِيْ تدوينة أخرى “علينا دائمًا التوضيح … أنا بالتأكيد لا أؤيد الاحتفال بأغنية سيئة، لكني ضد الحظر إذا لم يسير جنبًا إلَّى جنب مع الأغنية السيئة. اعمل لتقوم بعمل جيد “. فن.”

تم سكب العديد من التفاعلات والتعليقات على منشور زيدان، لدعم الفكرة التي طرحها، بالنظر إلَّى أن الفن الراقي سيكون قادرًا على الحد بشكل كبير من انتشار ظاهرة الفن الهابط واستخدام الألفاظ النابية فِيْها.

من ناحية أخرى، أشار البعض إلَّى استحالة تحقيق ذلك فِيْ ظل هذه الظروف الصعبة، وتوافر بيئة خصبة لنمو الفساد والفن الرخيص، على حد وصفهم.

وجاء نشر الفنانة بعد الضجة الإعلامية والفنية الكبيرة التي أحدثها اتحاد الفنانين السوريين ممثلاً بالكابتن محسن غازي، بعد قرار إلغاء حفل الفنانتين ريم السواس وسارة زكريا فِيْ نادٍ من سوريا. مدينة حلب.

كان سعر تذكرة حضور الحفلة 250 ألف ليرة سورية، وهُو ما استنكره النقيب غازي، مع طلب مساعدة الجهات المختصة فِيْ حلب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلغاء الحفل.

فِيْ سياق مختلف ؛ يشارك الفنان زيدان فِيْ فِيْلم “Feak Up” تأليف زياد ساري وإخراج أحمد إبراهِيْم أحمد وبطولة نازلي الرواس ورراد عليو وعبير شمس الدين وميرنا شلفون وعدنان أبو الشامات ونجوم آخرين. الدراما السورية.