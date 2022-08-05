أيمن زيدان يعود لوقع تصوير “نهاية رجل شجاع” بعد 30 عاما

من منا لا يتذكر مسلسل نهاية رجل شجاع العمل الذي نال شهرة كبيرة فِيْ العالم العربي، عام 1994، وحرّك شريحة كبيرة من الناس.

استذكر الفنان السوري أيمن زيدان، مؤخرًا، مسلسل “نهاية رجل شجاع” للمخرجة نجدة أنزور، والذي تألقت فِيْه إلَّى جانب الفنانة سوزان نجم الدين، وسعد منا، ومنى واصف، وأيمن رضا، وأندريه سكاف وغيرهم.

نشر أيمن زيدان صورة جديدة له من موقع التصوير، عَنّْدما بدا وكأنه جالس بالقرب من الشاطئ بعد 30 عامًا، معربًا عَنّْ شوقه لشخصية “مفِيْد الوحش”.

وأرفق زيدان الصورة بتعليق عبر فِيْه عَنّْ الأحاسيس التي عاشها لحظة وقوفه هناك، مشيرا إلَّى أن الحزن حل على أمواج البحر المتعبة.

وكتبت الفنانة السورية معلّقة “هنا ذات يوم كان مفِيْد الوحش يقاتل البحر، بعد ثلاثين عامًا عدت إلَّى نفس الشاطئ، وسقط حجاب حزن على أمواجه المتعبة، ومع اقتراب غروب الشمس، وساد الصمت.، سمعت أنين قذائفهم مليئة بالقصص، قصص البحارة والصيادين، الضحك، الناس البسطاء الذين يطاردهم الأمل، همسات العشاق على شاطئهم الرملي الدافئ، كل هذا أصبح الآن أنينًا من الماضي.

وتناثرت تعليقات من المتابعين تشير إلَّى مدى تأثرهم بشخصية “مفِيْد الوحش”، حيث ذكروا أن عددًا كبيرًا منهم لا يستطيع نسيانها، حيث علق أحدهم “كَمْ أنت عظيم، وكَمْ أثر ذلك عليّ. .شخصية “، وعلق آخر” الله على أيام هذه السلسلة “. لا تنسى أطال الله عمرك.

كَمْا أراد بعض المشجعين الآخرين أن يبتسم زيدان ويعيش فِيْ حالة من الفرح. لأن منشوراته الأخيرة تشير إلَّى أنه يمر بفترة يغلب عليها الحزن، حسب تعبير البعض، مبينًا حاجتهم إليها “الحزين يرى كل شيء حزينًا، معلمنا العظيم، ارجع إلَّى ما كنت عليه، جمهُورك يحتاج تضحك بمرح “.

من ناحية أخرى، طالب العديد من متابعي زيدان أن يقدم فنانهم المفضل عملاً قريبًا من فِيْلم The End of a Brave، معربين عَنّْ توقهم لأعمال بطل الرواية.

على الصعيد الفني، كان آخر عمل للفنان أيمن زيدان هُو المسلسل الكوميدي “الفرسان الثلاثة” من تأليف محمود الجعفوري، وإخراج علي المؤذن، بإشراف أحمد خضر، حيث جسد شخصية “الفرسان الثلاثة”. أبو عماد “، موظف بسيط وصادق، يمارس قناعاته الشخصية دائمًا.

كَمْا ظهر زيدان فِيْ مسلسل الشامي “الكندوش 2” من تأليف حسام تحسين بك وإخراج سمير حسين وإنتاج مجموعة ماهر برغلي، حيث ظهر بدور “عزمي بك”.