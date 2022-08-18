أيمن سماوي يكشف آلية اختيار النجوم العرب فِيْ مهرجان الفحيص

وعبر مدير مهرجان الفحيص الأردني أيمن سماوي عَنّْ سعادته بإتمام الدورة الثلاثين من فعاليات المهرجان والأجواء التي مرت بها على مدار أسبوع كامل.

وأشار سماوي إلَّى أن فعاليات المهرجان كانت ناجحة وحضور جمهُور غفِيْر تابع فعاليته، بعد تقديم برنامج يراعي الأذواق المختلفة ويلبي متطلبات الراغبين فِيْ السعادة.

وأوضح خلال لقائه مع Fuchsia Camera فِيْ ختام فعاليات المهرجان، مساء الأربعاء، أنه على الرغم من بعض التحديات التي واجهُوها، فقد تمكنوا أخيرًا من تحقيق الأهداف المطلوبة ومشاركة كوكبة من الفنانين العرب، بما فِيْ ذلك الفنان الفلسطيني. محمد عساف، المطرب السوري جورج وسوف، والنجم اللبناني معين شريف، والفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، وغيرهم.

اختتم المطرب اللبناني معين شريف حفلات مهرجان الفحيص الأردني بتقديم مجموعة من الأغاني لمدة ساعتين، بحضور شخصيات رسمية، وجمهُور يقدر بخمسة آلاف.

واستقبل شريف الجمهُور بأغاني مثل “قلبك طيب” و “أصعب كلمة” و “ويلي لو يادرون” و “ميدلي عتابا طار الدوري”. كَمْا عرضت “ميدلي” أغانٍ للفنان وديع الصافِيْ وزكي ناصيف وفِيْروز.

وشهدت الدورة الثلاثين العديد من الأنشطة المتنوعة والمتنوعة لمختلف الأذواق والشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، بمشاركة فنية وثقافِيْة محلية وعربية.