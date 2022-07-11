أين تذهب أطنان حصى الجمرات بعد رميها

يتبادر إلى الذهن أين تذهب الجمرات بعد أن ينتهي الحجاج من رميها أثناء أداء رمي الجمرات في منى التي تبعد 15 مترًا.

أطنان من الحصى في الجمرات

حول هذه الرحلة وفي أدق تفاصيلها وإجراءاتها، تحدث المهندس أحمد الصبحي، أحد موظفي شركة كدانة، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية “واس”، موضحا أنه بمجرد انتهاء الحجاج من طقوس رجم الجمرات. تبدأ عملية وآلية التعامل مع الأحجار في أول أيام الرجم وفي اليومين الثاني والثالث، وتهبط بشكل كبير رأسيًا إلى أسفل وتستقر في قبو المنشأة، حيث يتم جمع هذه الأحجار في عمق يصل إلى أعلى. إلى 15 مترًا في الأعمدة الثلاثة، ثم تقوم سلسلة من الأحزمة الآلية بتجميع الأحجار التي رميها الحجاج وغربلتها ورشها بالماء لإزالة الأتربة والشوائب المعلقة، قبل نقلها للمركبات وتخزينها ومعالجتها بعد نهاية الموسم، مع ملاحظة أن أطنان الحصى تقدر في مواسم الحج بناءً على عدد الحجاج إلى بيت الله.

خدمات جمعية هدايا الحج والعمرة

من جهتها نفذت جمعية الحج والعمرة الخيرية وبالتعاون مع شركة كادانا المطور الرئيسي للمشاعر المقدسة مبادرة نوعية لخدمة حجاج بيت الله في المشاعر المقدسة من خلال توفير أكثر من 80 ألف كيس من الألواح الخشبية. . للجمرات موزعة على 300 نقطة اتصال للحجاج على درب المشي في مزدلفة وفي منشآت جسر ميناء الجمرات الشعر.

وتهدف المبادرة إلى تخفيف العبء على الحجاج أثناء أداء المناسك، وتضمنت المبادرة توزيع 83.411 كيسًا من الحصى على الحجاج في المشاعر المقدسة، بالتعاون مع شركة كدانة وإشرافها المباشر.