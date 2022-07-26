أين تقع جزر المالديف في أي قارة ،تقع دولة جزر المالديف في الجزء الشمالي من قارة آسيا في المحيط الهندي، حيث توجد على حودها الهند من الجنوب، وسيريلانكا من الجنوب الغربي، وهي تضم من أرخبيل من الجزر التي تكون موقعها بين بحر العرب والمحيط الهندي، ويصل عدد هذه الجزر إلى 1200 جزيرة، بعضها مليئ بالسكان والبعض الآخر غير مسكون بسبب عدم تواجد الظروف المناسبة من حيث الموارد والسلامة العامة.

أين تقع جزر المالديف في أي قارة

كثير من الناس يبحثون عن إجابة لهذا السؤال خاصة أنه ورد في برنامج مهيب ورزان في الحلقة الخامسة عشرة. لمعرفة إجابة هذا السؤال اتبع الآتي

تقع جزر المالديف في قارة آسيا، ولا سيما في المحيط الهندي.

يصل عدد هذه الجزر إلى ما يقرب من 1000 جزيرة مرجانية.

يحدها من الشمال الشرقي بحر يسمى جزر المالديف، يحدها من الشمال بحر العرب، ومن الجنوب الغربي المحيط الهندي، ويمر خط الاستواء في الجزء الجنوبي منها.

يمتلك معظم سكان هذه الجزر الديانة الإسلامية، أما اللغة المنتشرة فهي لغة الديفيهي وهي إحدى لغات الهنود.

معنى كلمة جزر المالديف

بعد أن حصلنا على إجابة السؤال أين تقع جزر المالديف في أي قارة سنتحدث الآن عن معنى هذه الكلمة، ومعرفة معناها نتبع ما يلي

عندما نقسم الكلمة إلى قسمين، ستكون مالد وديف.

يأتي مالد بمعنى كلمة سمك، أما القسم الثاني وهو ديف فيأتي بمعنى الجزيرة ومعناه الشامل جزيرة الأسماك.

كانت تسمى هذه الكلمة في العصور القديمة باسم العصر.

وأوضح ابن بطوطة أن أصل اسم المصطلح سالف الذكر هو محل زيبة، وبعد ذلك تغير إلى الاسم الذي أصبح عليه الآن وهو جزر المالديف.

قال ابن بطوطة إن جزر المالديف هي إحدى عجائب الدنيا.

عاصمتها مدينة تسمى مالي، وفي هذه المدينة توجد أسواق ومساجد.

كانت إعادة إعمار جزر المالديف على يد الآريين، وهم جماعة عاشت في شبه الجزيرة العربية وحرصت على نشر الإسلام فيها، وبالتالي تغير دينها من البوذية إلى الدين الإسلامي في عام 545 هـ.

لماذا تشتهر جزر المالديف

اكتسبت هذه الجزر شهرة كبيرة لدرجة أن الشخص الذي يعرف عنها ويعرف الميزات الموجودة فيها يود زيارتها. ومن أسباب شهرتهم ما يلي

جزر المالديف لديها أجمل الشواطئ على المحيط الهندي.

هناك العديد من المناظر الرائعة تحت سطح الماء.

نقاء الماء الذي يقع فيه هو أن الشخص يمكن أن يرى صفاء الماء حوالي 50 مترًا.

وتتميز هذه الجزر بمياهها الدافئة على مدار العام مما جعل السياح يأتون إليها من جميع دول العالم.

استمتع بالغوص لرؤية الشعاب المرجانية والأسماك الغريبة وقضاء أوقات سعيدة.

تحتوي الجزر على مجموعة من الكثبان الرملية الهائلة في معظمها مما يعطي لوحة فنية مميزة.

لها رمال صفراء وخضراء، ومكان هادئ بسبب قلة عدد سكانها.

منطقة جزر المالديف

تبلغ مساحة هذه الجزر حوالي 298 كيلومترًا مربعًا، وتتكون من العديد من الجزر، حيث تمثل الأرض 1٪، والنسبة المتبقية عبارة عن مياه، ولهذا السبب اكتسب موقعها أهمية تجارية.

مزايا الموقع الجغرافي لجزر المالديف

تتمتع هذه الجزر بمزايا خاصة فيما يتعلق بموقعها الجغرافي، ومن بينها ما يلي

هذه الجزر بعيدة عن المشاكل المتعلقة بالنزاع الإقليمي لأن حدودها مستقلة لأنها لا تشترك مع دولة أخرى.

اكتسب موقعها أهمية اقتصادية كبيرة لأنها تقع في المحيط الهندي وبالتالي توفر لها الحماية العسكرية. كما أعطتها أهمية أخرى وهي الأهمية الإستراتيجية نتيجة ارتباطها بالسواحل الجنوبية لقارة إفريقيا وكذلك السواحل الأسترالية.

هناك ارتباط كبير بين المحيط الهندي والمضائق، مثل مضيق باب المندب ومضيق هرمز ومضيق ملقا، وبالتالي اكتسبت هذه الجزر أهمية كبيرة من حيث إشرافها على كل هذه الممرات.

يعد المحيط الهندي أحد أهم الممرات التي تحتاجها التجارة

المناخ في جزر المالديف

جزر المالديف لديها مناخ فريد من نوعه. لمعرفة المناخ في تلك الجزر اتبع الآتي

تتميز هذه الجزر بمناخ استوائي بفضل موقعها على خط الاستواء.

تتمتع جزر المالديف بمناخ يتألف من موسمين، موسم جاف وموسم رطب.

تهب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية في موسم الجفاف، وتكون الفترة التي تهب فيها هذه الرياح بين يناير ومارس.

تهب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية في موسم الأمطار وتأتي من منتصف مايو حتى نهاية نوفمبر.

يسود طقس معتدل في أغلب الأحيان على هذه الجزر، وهذا ناجم عن نسيم البحر البارد.

تصل درجة الحرارة في هذه الجزر إلى 23 درجة مئوية أثناء الليل و 31 درجة مئوية أثناء النهار.

أعلى درجة حرارة تم الوصول إليها في جزر المالديف كانت 8 درجات مئوية.

وكانت أدنى درجة حرارة وصلت إليها الجزر 2 درجة مئوية.

وكانت أعلى كمية أمطار تلقتها هذه الجزر في عام 2002، عندما وصلت هذا العام إلى 8 ملم.

تقع هذه الجزر على خط الاستواء، مما يمنحها فرصة كبيرة لإشراق أشعة الشمس عليها طوال العام.

السياحة في جزر المالديف

قد يرغب البعض في زيارة هذه الجزر والتعرف على المناطق الجميلة التي تقع فيها، ولهذا يجب معرفة بعض المعلومات عن السياحة في تلك الجزر. لمعرفة ذلك، اتبع ما يلي

تعد جزر المالديف من أهم المناطق السياحية التي يمكن زيارتها نتيجة الطبيعة الخلابة التي تقع فيها.

تستقبل هذه الجزر أعدادًا كبيرة جدًا من السياح بفضل الشواطئ الهادئة التي تمتلكها.

توفر هذه الجزر الغوص لجميع السياح من أجل التعرف على الشعاب المرجانية الموجودة هناك.

تحتوي جزر المالديف على مجموعة من الجزر الهائلة التي يمكن زيارتها والاستمتاع بمشاهدتها، ومن أجمل الجزر الموجودة فيها جزيرة تسمى مالي وجزيرة ماجوشي وفان أتول.

قام المستثمرون بمجموعة من الأنشطة السياحية في جزر المالديف بالإضافة إلى المنتجعات السياحية التي تشمل العديد من الأنشطة، على سبيل المثال منتجع والدورف أستوريا ومنتجع جزيرة باراديس.

الاقتصاد في جزر المالديف

بعد معرفة إجابة السؤال أين تقع جزر المالديف في أي قارة يمكننا الآن الحديث عن الاقتصاد من خلال الموقع المميز لجزيرة المالديف، والاقتصاد فيها على النحو التالي

اعتمد الناس في جزر المالديف على تجارة بعض الأسماك، بما في ذلك التونة.

عمل سكان جزر المالديف في تجارة جوز الهند والعنبر، ونقلوا كل هذه المنتجات إلى موانئ تسمى سريلانكا.

بدأت السياحة الآن في أن تكون مصدرًا مهمًا للاقتصاد في جزر المالديف، لأنها تمثل حوالي 60 في المائة من العملة الأجنبية فيها.

يأتي صيد الأسماك في المرتبة الثانية بعد السياحة من حيث اقتصاد هذه الجزر.

تتوزع انواع الحيوانات في جزر المالديف بين الطيور المحليّة والطيور المهاجرة التي تسكن هذه الجزر في مراحل معينة، في الوقت الذي تُرى فيه السحالي الملونة، والفئران والغربان، وبعض أنواع الببغاء، والحيوانات الأليفة، مثل: القطط، والأرانب، والماعز، فيما تعتبر الأبقار من الحيوانات التي تقل وجودها في الجزر المالديف نسال الله لكم التوفيق .