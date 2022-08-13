أين تقع منطقة بدر الجديدة ، أثار سؤال وجود منطقة بدر الجديدة في أذهان الكثير من الأشخاص حول التعرف على المكان بالتحديد ، وتعد منطقة بدر الجديدة هي إحدى المناطق الواقعة في مدينة عمان داخل المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن موقع جغرافي متميز ذا مناخ معتدل ، وعدد سكان غير مزدحم كباقي المناطق الأخرى ، وتتمتع بالكثير من الجمهور الخدمات من المراكز الصحية والمدارس والمساجد ، تابعوا معنا .

أين تقع منطقة بدر الجديدة

تقع منطقة بدر بوادي السير غرب عمان وتعتبر منطقة سكنية راقية مقسمة إلى سبعة أحياء وهي الفردوس والهديب وأم الأسود والسويسة والرابية الشمالية. والربحية الجنوبية وزبدة وبلال. تبلغ مساحة بدر 62 كم 2، وتقع على ارتفاع يصل إلى 300 متر فوق مستوى سطح البحر، وكانت تُعرف سابقًا بمنطقة بلال، في إشارة إلى مرقد الصحابي العظيم بلال بن رباح – رضي الله عنه. معه. المجالس القروية.

مميزات منطقة بدر الجديدة

ما يميز منطقة بدر الجديدة هو موقعها الجغرافي وتضاريسها الخلابة، حيث تزخر المنطقة بالجبال والوديان، حيث تطل جبالها على البحر الميت وجبال فلسطين والقدس المشرفة، كما تطل على عدد من ضواحيها. العاصمة من مسجد الملك الحسين ومدينة الحسين الطبية وكل منطقة من مناطق مرج الحمام ووادي السير، وهذه الجبال مغطاة بأشجار الغابات، مثل أشجار البلوط والعنب وأشجار الزيتون، وهي واحدة من الوجهات السياحية وامتداد طبيعي لعمان الكبرى. ويمكن تسميتها قرية السنديان، لكثرة أشجار البلوط فيها، وهي الشجرة الوطنية للأردن.

مناخ منطقة بدر الجديدة

تتميز منطقة بدر الجديدة بمناخها المعتدل صيفا، وبارد شتاءا، ويغطيها الضباب والغيوم التي تلامس سطح الأرض وتتساقط الثلوج.

أحياء حي بدر الجديدة

تنقسم منطقة بدر الجديدة إلى سبعة أحياء رئيسية هي

حي الجنة.

حي أم الأسود.

حي الحديد.

حي السويس.

حي بلال.

حي الزبد.

حي الرباحية الشمالية.

الحي الجنوبي.

سكان منطقة بدر الجديدة

تعتبر منطقة بدر الجديدة من الأحياء السكنية الراقية، وتنقسم إلى سبعة أحياء سكنية، ويبلغ عدد سكانها قرابة أحد عشر ألف نسمة، وأغلب سكانها من الزيد والسكرنة، وعشائر سليحات من عرب العباد من قبيلة العبادي، ويسكنها العديد من الشخصيات المهمة أيضًا، ومنهم شتيوي العبد الله نائب رئيس الجامعة الأردنية السابق حمود عبد الرحمن الشراب. حاصل على أكثر من 22 براءة اختراع، عبد الله العويدي، رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، عبد الناصر الشعار، عميد شؤون الطلاب بجامعة البلقاء، صبحي المواس، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، بالإضافة إلى العديد من الأطباء المعروفين محليًا ودوليًا.

أين تقع منطقة بدر الجديدة والتي تعد ضمن أحدى المناطق الجدية والتي عرفت بتميزها بالمناخ المعتدل والكثافة السكانتية غير المزدحة والخدمات الممتازة من المدارس والمراكز الصحية ، وتنقسم منطقة بدر إلى سبعة أحياء سكنية .