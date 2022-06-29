أثار نجل أسطورة كرة القدم فِيْ نادي الهلال، مساء الأربعاء، جدلا كبيرا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد أن أكد أن مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل استولى على حقوق والده، دون الكشف عَنّْ مزيد من التفاصيل فِيْ ذلك. اعتبار. اعتبار.

اعتاد الهلال، فِيْ السنوات الأخيرة، على توفِيْر فرص لأساطير كرة القدم لتولي مناصب إدارية وفنية، خاصة فِيْ الفئات العمرية.

أين حق والدي نجل أسطورة الهلال “يصدم” الشارع الرياضي السعودي!

وكتب شافِيْ الدوسري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “أتمنى أن ينظر مجلس إدارة الهلال فِيْ حقوق والدي فِيْ عام 1434-1435هـ إدارة الهلال لا تقبل. الظلم … بالطبع! “

تاريخ 1434 هـ الموافق موسم 2012-2013، عَنّْدما تولى صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد الرئاسة فِيْ الهلال.

والد شافِيْ هُو “حتال الدوسري”، وهُو من بين أساطير كرة القدم فِيْ الهلال، حيث كان هداف الدوري السعودي عام 1405 هـ، سنيًا، فِيْ أوقات مختلفة.

ولم يوضح شافِيْ الدوسري الحقوق التي أخذت من أسطورة الهلال بانتظار رد رسمي من مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل.

سارع المجتمع الرياضي السعودي إلَّى الرد على تغريدة نجل أسطورة الهلال، حيث طالبه البعض بتجنب إثارة الجدل ومحاولة الحصول على حقوق والده بشكل قانوني.