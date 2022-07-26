أين يقع مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية؟، يعنبر مشروع نيوم من أحد المشاريع الضخمة التي يجري انشاؤها حاليا في المملكة العربية السعودية، وتمت بداية إنشاؤه في العام 2017 ميلادي، وهو عبارة عن مدينة ضخمة تضم العديد من المناطق السكنية، وهذا المشروع سوف يعزز ويرفع من مكانة المملكة العربية السعودية بين دول العالم، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نتعرف على أين يقع مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية؟، تابعونا.
مشروع نيوم في السعودية
بدا تصميم مشروع نيوم في العام 2017 ميلادي، وتم تصميم المشروع على انه مدينة خارج المملكة العربية السعودية، وكانت بداية انطلاق مشروع نيوم على يد الملك محمد بن سلمان ال سعود، حيث بدأ بالتصميم في الرابع والعشرون من شهر أكتوبر من العام 2017، وتم اطلاق فعاليا المشروع من احدى الفعاليات الخاصة في مبادرة مستقبل الاستثمار بداخل مدينة الرياض، وتشير كلمة نيوم في اللغة الى “new” باللغة الإنجليزية والمقصود بها جديد، والثانية كلمة “مستقبل” التي يشار إليها بحرف “م” منفصلا في اللغة العربية، وترمز كلمة “نيوم” إلى المستقبل الجديد، وبلغت قيمة التمويل الخاصة بمشروع نيوم حوالي 500 مليار دولار تمت بالتعاون بين الحكومة السعودية والصندوق العام للاستثمارات، ومجموعة من كبار المستثمرين السعوديين ومن بعض الدول الأخرى.
أين يقع مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية؟
يقع مشروع نيوم في شمال غرب المملكة العربية السعودية، ويمتد الى حدود مصر و الاردن، وتبلغ مساحة المشروع حوالي 26.500 كم، وهناك العديد من المميزات الخاصة بمشروع نيوم منها الاتي:
- الطاقة: يستخدم مشروع نيوم الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، ويقوم باستحداث مصادر جديدة للطاقة مثل الطحالب والغاز والماء والنفط.
- المياه: حيث تقع مدينة نيوم على امتداد سواحل البحر الأحمر بمسافة تصل حتى 450 كم، وهذا يجعلها تكون مركزا مهما لاستخدام أحدث تقنيات تحلية وتخزين المياه.
- النقل: تجمع المدينة بين العديد من الخطوط البحرية والبرية والجوية المؤمنة بالكامل، وسيتم إنشاء جسر للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا.
- التقنيات الحيوية: تهتم مدينة نيوم بجذب الباحثين في مجال علم الجينوم، والعلاج الجيني، وتقنية النانو، من أجل الوصول للمزيد من التطور في القطاع الصحي.
- الصناعة: تهتم المدينة بإضفاء المزيد من التطوير على القطاع الصناعي والمتمثل في: الطباعة ثلاثية الأبعاد، الحساسات، المركبات الكهربائية، الإنسان الآلي، ومصادر الطاقة المتجددة.
- السياحة: توفر المدينة للسائح كل ما يحتاجه خلال رحلته من اعتدال الطقس، والجبال المرتفعة، والأجواء الساحلية، والشعاب المرجانية الفريدة، بالإضافة للمناطق الرياضية الذكية.
- البناء والتصميم: تعمل مدينة نيوم على توفير أحدث تقنيات البناء والتصميم مثل استخدام أجهزة الاستشعار اللاسلكية، والأدوات الإلكترونية الداعمة للتشغيل الذاتي، واستخدام الروبوت، الأمر الذي يساعد على توفير الوقت وتقليل التكلفة.