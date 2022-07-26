أين يقع مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية؟، يعنبر مشروع نيوم من أحد المشاريع الضخمة التي يجري انشاؤها حاليا في المملكة العربية السعودية، وتمت بداية إنشاؤه في العام 2017 ميلادي، وهو عبارة عن مدينة ضخمة تضم العديد من المناطق السكنية، وهذا المشروع سوف يعزز ويرفع من مكانة المملكة العربية السعودية بين دول العالم، ومن خلال مقالنا لهذا اليوم سوف نتعرف على أين يقع مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية؟، تابعونا.

مشروع نيوم في السعودية

بدا تصميم مشروع نيوم في العام 2017 ميلادي، وتم تصميم المشروع على انه مدينة خارج المملكة العربية السعودية، وكانت بداية انطلاق مشروع نيوم على يد الملك محمد بن سلمان ال سعود، حيث بدأ بالتصميم في الرابع والعشرون من شهر أكتوبر من العام 2017، وتم اطلاق فعاليا المشروع من احدى الفعاليات الخاصة في مبادرة مستقبل الاستثمار بداخل مدينة الرياض، وتشير كلمة نيوم في اللغة الى “new” باللغة الإنجليزية والمقصود بها جديد، والثانية كلمة “مستقبل” التي يشار إليها بحرف “م” منفصلا في اللغة العربية، وترمز كلمة “نيوم” إلى المستقبل الجديد، وبلغت قيمة التمويل الخاصة بمشروع نيوم حوالي 500 مليار دولار تمت بالتعاون بين الحكومة السعودية والصندوق العام للاستثمارات، ومجموعة من كبار المستثمرين السعوديين ومن بعض الدول الأخرى.

أين يقع مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية؟

يقع مشروع نيوم في شمال غرب المملكة العربية السعودية، ويمتد الى حدود مصر و الاردن، وتبلغ مساحة المشروع حوالي 26.500 كم، وهناك العديد من المميزات الخاصة بمشروع نيوم منها الاتي: