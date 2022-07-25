أين يقع نهر الأمازون وكم يبلغ طوله ،يتقاسم سطح الكرة الأرضية بين اليابسة والماء، ولكلٍّ منهما مظاهر وأشكال تجعله فريدا عن غيره؛ فاليابسة لها تضاريس تميزها عن الماء مثل الجبل والوادي والسهل، بينما الماء الذي يأخذ الحصة الأكبر في الكرة الأرضية يتربع على مساحة ما يقارب 71% من سطح الأرض يتّخذ أشكالاً متعدّدة تسمّى بالممرات المائية، وهذه المسطحات إمّا أن تكون بحاراً أو بحيرات، أو أنهار، والأنهار .

أين يقع نهر الأمازون

يشغل الماء أكبر مساحة على سطح الكرة الأرضية، حيث يغطي ما يقرب من 71٪ من كامل سطح الأرض، وهي نسبة كبيرة جدًا. تأخذ المياه أشكالًا عديدة وتسمى المسطحات المائية. هذه الأجسام لها أنواع عديدة مثل البحار والأنهار والمحيطات والبحيرات وغيرها تميزها، وسنتحدث في هذا المقال تحديدًا عن الأنهار وتحديداً نهر الأمازون، والأنهار حول العالم بها عدد كبير، وهي تختلف في الأطوال والأحجام والخصائص.

يقع نهر الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية، ولأن حوض تصريفه كبير، فإنه يغطي مساحة 40٪ من إجمالي مساحة قارة أمريكا الجنوبية، بمساحة تعادل 6.915.000 متر مربع تقريبًا. كم. مصدر نهر الأمازون هو جبال الأنديز، ويتدفق إلى المحيط الأطلسي بمعدل 300 ألف متر. متر مكعب في الثانية خلال موسم الأمطار، وتتميز منطقة شاطئ نهر الأمازون بنضارة مياهها، لذلك يمكن استخدام هذه المياه كمياه للشرب.

تعريف الأنهار

يمكن تعريف الأنهار بأنها المسطح المائي الذي تتدفق فيه المياه النقية والعذبة، ويمكننا القول أنه مجرى مائي له ضفتان على جانبيه، وعادة ما يكون مصدر المياه الجارية في الأنهار إما من الينابيع التي تنشأ فيها. الأرض أو من سقوط مياه الأمطار أو قد تأتي المياه. للنهر مسطحات مائية أخرى قريبة من البحيرات.

هناك العديد من الأنهار في هذا العالم، لذا فهي كثيرة جدًا، ولكل نهر وفرة وطول وكمية معينة تميز كل نهر عن الآخر. الأنهار هي نهر الأمازون. ويحتل المرتبة الثانية كثاني أطول نهر في العالم، بينما يأتي نهر النيل في المرتبة الأولى قبله، والذي حصل على لقب أطول نهر في العالم. يعتبر نهر الأمازون من أعمق وأعرض الأنهار في العالم.

جغرافيا نهر الأمازون

من أجل معرفة مكان نهر الأمازون، من الضروري معرفة جغرافية نهر الأمازون، حيث يعتبر حوض تصريف نهر الأمازون من أكبر أحواض الصرف في العالم، ويحتل نهر الأمازون المرتبة الثانية بين أنهار العالم من حيث معدل تدفق المياه بعد نهر النيل، وهناك البعض يسمي الأمازون أحيانًا البحر ؛ لأنه عرض البحر الكبير. تتجاوز مياهه 190 كم في مواسم الأمطار على وجه الخصوص، ونهر الأمازون من أقذر الأنهار في العالم.

يبلغ الطول الإجمالي للنهر حوالي 6400 كم، وهو ما يعادل تقريبًا المسافة بين مدينتي نيويورك وروما. تقع غرب النهر في جبال الأنديز التي تبعد حوالي 160 كم عن المحيط الهادي. تبلغ المساحة الإجمالية لحوض الأمازون العظيم حوالي 7 ملايين كيلومتر مربع، وتمتد إلى حوالي 2780 كيلومترًا، وذلك من الشمال إلى الجنوب في أبعد نقطة لها.

يشمل الجزء الأكبر من حوض الأمازون أراضي البلدين، دولة البرازيل ودولة بيرو، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من دولة كولومبيا ودولة الإكوادور ودولة بوليفيا. يقع ثلثا المجرى الرئيسي لنهر الأمازون وجزء كبير من حوضه في ولاية البرازيل.

أهم مميزات منطقة نهر الأمازون

تتميز منطقة حوض الصرف لنهر الأمازون بكونها مجموعة من الغابات المطيرة، وهذه الغابات المطيرة هي بدورها مجموعة من الغابات الاستوائية ذات المساحة الشاسعة، حيث تقدر هذه المساحة بأكثر من 5.4 كيلومتر مربع.، ومنطقة نهر الأمازون منطقة غنية، فهي من أغنى وأكبر غابات العالم، وموطن لعدد كبير من الحيوانات البرية، يصل عددها إلى ثلث الحيوانات البرية في العالم، وعدد تقدر أنواع وأعداد الأسماك التي يمكن أن تعيش في تلك المنطقة من نهر الأمازون بأكثر من 3000 نوع، تم تحديد معظمها، مع إمكانية زيادة هذا العدد في المستقبل ليصل إلى حوالي 5000 نوع مختلف.

تم العثور على أكثر من 370 نوعًا من الزواحف وحوالي 3000 نوع من أسماك المياه العذبة بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 400 نوع من البرمائيات في هذه الغابات المطيرة الواقعة في منطقة نهر الأمازون، وتعتمد جميع هذه الأنواع على نهر الأمازون بشكل أساسي من أجل البقاء على قيد الحياة.

يعيش في منطقة نهر الأمازون عدد من المخلوقات الفريدة مثل بوا، وسلاحف الأمازون العملاقة، والتماسيح، والأناكوندا، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من الأسماك ذات الزعانف الملونة، وعدد كبير من الثدييات مثل ثعالب الماء العملاقة والدلافين التي تعيش فيها. نهر الأمازون.

تاريخ نهر الأمازون

تم اكتشاف نهر الأمازون من قبل المستكشف فرانسيسكو دي أوريانا، الذي أطلق عليه هذا الاسم، وحدث ذلك في عام 1545، وهذا المستكشف في الأصل من إسبانيا وله سجل حافل من الحفلات المتجولة.

يقدر العمر الأصلي لنهر الأمازون في السجل الجيولوجي للأرض بحوالي 100 مليون سنة، ويقع نهر الأمازون في منطقة حوض الأمازون الكبيرة، والتي لا تزال تمثل حتى يومنا هذا مكانًا تاريخيًا مهمًا لعدد كبير من المواطنين، حوالي 2.7 مليون من السكان الأصليين. لا يزال يعتمد على النهر بشكل أساسي من أجل بقائه.

ولأن نهر الأمازون يحتل مثل هذه المساحات الشاسعة في حوالي سبع دول، فإن استغلال الموارد الطبيعية للنهر غالبًا ما أدى إلى صراعات كبيرة بين هذه الدول منذ العصور القديمة، وبالتالي تمت صياغة عدد كبير من القوانين والمعاهدات على مر السنين من أجل لتجنب أي تضارب، تم إبرام هذه الاتفاقيات بين الإكوادور وبيرو في عام 1998 وسميت هذه المعاهدة بمعاهدة التجارة والملاحة بين البلدين.

منحت هذه المعاهدة الإكوادور حقوقًا في جميع الأنهار المشتركة وزيادة الوصول إلى ثروات منطقة الأمازون.

مناخ منطقة نهر الأمازون

عادة ما يكون مناخ منطقة نهر الأمازون دافئًا ورطبًا وممطرًا، وتصل درجات الحرارة اليومية أحيانًا في المناطق الوسطى من حوض الأمازون حوالي 32 درجة مئوية خلال شهر سبتمبر، بينما قد تصل إلى حوالي 24 درجة مئوية في الشهر. في شهر أبريل، وتوجد بعض الرطوبة النسبية العالية باستمرار في معظم فصول السنة.

خلال فترة الشتاء، تنجرف بعض الكتل الهوائية القوية شمالًا نحو منطقة نهر الأمازون من وقت لآخر. تسبب هذه الكتل القطبية انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة. عادة ما يتراوح متوسط ​​هطول الأمطار في المناطق المنخفضة من حوض نهر الأمازون الأوسط من 1500 إلى 3000 ملم في السنة.

قد يحدث الجفاف في حوض نهر الأمازون بين يونيو ونوفمبر، في الصيف تقريبًا. ومع ذلك، فإن موسم الجفاف هذا ليس قوياً بما يكفي لوقف نمو النباتات، لكنه يزيد من بدء وانتشار الحرائق، سواء كانت طبيعية أو متعمدة.

ملخص الموضوع

أين يقع نهر الأمازون تقع في قارة أمريكا الجنوبية. مصدر نهر الأمازون هو جبال الأنديز، ويصب في المحيط الأطلسي بمعدل 300 ألف متر مكعب في الثانية. نهر الأمازون هو ثاني أطول نهر في العالم يعيش العديد من الكائنات الحية على ضفافها. تأتي مياه نهر الأمازون من المطر وتصب في المحيط الأطلسي.

وتتميّز المكان الذي يسمى الحوض التصريفي لنهر الأمازون بأنّها عبارة عن مجموعة كبيرة من الغابات المطيرة، والغابات المطيرة هي عبارة عن غابات استوائيّة كبيرة المساحة، فتقدّر مساحة تلك الأماكن بأكثر من 5.4 كم مربّع، وتشكّل هذه الاماكن الثرية والتي تعتبر من اكثر الغابات في العالم غنى و تعتبر مسكنا مفضلا لثلث الحيوانات البريّة في العالم،