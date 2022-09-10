أين يوجد قبر فيليب دوق إدنبرة ، تصدرت محركات البحث عبر منصات التواصل للتعرف على القبر الذي دفن به الأمير الراحل قبل فترة من الزمن تقدر 16 شهراً ، والذي من المحتمل أن يتم اعادة الفتح لقبره في الأيام المقبلة ، ونقل جثته إلى مثواه الأخير، وفقًا للعادات الملكية السائدة في المملكة المتحدة ، بعد وفاة زوجته الملكة اليزابيث الثانية من مساء الخميس، في الثامن من سبتمبر الجاري ، تابعوا معنا .

فيليب دوق ادنبره – ويكيبيديا

فيليب، دوق إدنبرة، هو أمير بريطاني راحل، وزوج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وظهر كقرينة بريطانية منذ ارتباطه بها ؛ لأن أصوله تمتد إلى اليونان، فهو الابن الوحيد لأندرو أمير الدنمارك واليونان، المرتبط بها منذ عام 1952 حتى تاريخ وفاته كأطول حياة زوجية في التاريخ الملكي للمملكة المتحدة بعد أن أصبح الأمير البريطاني فيليب كان لديه ميول للرياضة، وخاصة الفروسية وقيادة العربات، حيث كان لديه أنشطة حقوقية وإنسانية من بين ما يقرب من 780 جمعية، تقاعد الأمير فيليب من مسؤولياته الملكية منذ 2 أغسطس 2017، قبل وفاته بثلاث سنوات.

سيرة فيليب دوق ادنبره

الأمير فيليب هو الأمير الأطول خدمة الذي مر عبر تاريخ العائلة المالكة في المملكة المتحدة. خلال خدمته، أعطى 5،394 رسالة وأكمل 22،219 ارتباطًا فرديًا على مدار 49 عامًا قبل وفاته. وفي الصفوف التالية قائمة بأبرز سيرة حياة الأمير فيليب وهي

الاسم واللقب الأمير فيليب، دوق إدنبرة – باللغة الإنجليزية “الأمير فيليب دوق إدنبرة”.

اسم الأب الأمير أندرو دوق اليونان والدنمارك.

اسم الأم أميرة أليس من باتنبرغ.

تاريخ الميلاد 10 يونيو 1921 م.

مكان الميلاد Mon Repos – Corfu.

الاقامة متأخر.

تاريخ الوفاة 17 أبريل 2022 م.

مكان الوفاة لندن، المملكة المتحدة

الجنسية بريطاني (يوناني سابقًا).

الحالة العائلية متزوج.

النصرانية.

المذهب الأرثوذكس الروم.

المؤهلات دورات في العلوم العسكرية والبحرية.

ألما ماتر الكلية البحرية الملكية، دارتموث.

اللغة الرسمية الإنجليزية – اليونانية.

النشاط أرستقراطي – ناشط في الأعمال الخيرية والإنسانية.

أين قبر فيليب دوق أدنبرة

دفن الأمير فيليب في “رويال فولت” داخل سانت جورج، داخل كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، وتشير التوقعات إلى إمكانية نقل جثمانه إلى الكنيسة التذكارية للملك جورج السادس بعد وفاة إليزابيث الثانية، بحسب للعادات الملكية، وبالتالي لم يكن هذا القبو التاريخي حاليًا، منذ أبريل من عام 2022 م، هو مجرد إقامة مؤقتة، وفيليب هو العضو الملكي الخامس والعشرون المدفون داخل هذا القبو، والذي تم احتضان نعشه على لوح رخامي في قسم Quire من الكنيسة. السابق.

كم عمر فيليب دوق ادنبره

الأمير فيليب يبلغ من العمر 99 عامًا في تاريخ وفاته. ولد في مون ريبوس، كورفو، اليونان، في العاشر من يونيو 1921 م، وتوفي في لندن في 17 أبريل 2022 م. تعود أصوله إلى عائلتين ملكيتين يونانيتين ودنماركية. الابن الوحيد لدوق اليونان الأمير أندرو من زوجته الأميرة أليس أميرة باتنبرغ، عاش طفولة متنقلة بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعد نفي عائلته من اليونان التي عاد إليها بعد انتهاء الحرب، وتنازل عن ألقابه الملكية في اليونان بعد ارتباطه بإليزابيث منذ عام 1952 م.

ابن الأمير فيليب

. أنجبت الملكة إليزابيث الراحلة مؤخرًا أربعة أبناء للأمير فيليب، وهم بالترتيب التالي (الملك تشارلز الثالث – الأميرة آن، أميرة الملكية – الأمير أندرو، دوق يورك – الأمير إدوارد نبيل ويسيكس)، وكان المجلس الملكي لديه أعلن بيان صدر باسم إليزابيث الثانية عام 1960 م، أن أحفاد الأمير فيليب الذين جردوا من ألقابهم سيُنسبون إلى لقب مونتباتن وندسور، الذي سيشاركونه مع حاملي ألقابهم.

أين يوجد قبر فيليب دوق إدنبرة ، يعتبر ذلك القبر والذي يرجع الى الأمير البريطاني زوج الاميرة التي توفيت من يوم الخميس 8/9/2022 إليزابيث الثانية ، حيث توفي قبل قرابة سنة وأربع شهور ، وعرف بنشاطه داخل الجمعيات الحقوقية والانسانية لأكثر من 780 جمعية .