أيهما أخطر السكر الأبيض أم الدقيق الأبيض

سنتحدث عن السكر الأبيض والدقيق الأبيض. ما هو أسوأ

نود أن نشير إلى أنه عندما نتحدث عن السكر، فإننا نتحدث عن قصب السكر. عندما نتحدث عن الدقيق فإننا نتحدث عن دقيق القمح الأبيض العادي.

سكر

• مؤشر نسبة السكر في الدم – 63

ملحوظة المؤشر الجلايسيمي (GI) هو تصنيف للكربوهيدرات على مقياس من 0-100 بناءً على مدى ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناولها.

• السكر عبارة عن كربوهيدرات نقية بدون مغذيات

• يستنفد العناصر الغذائية الأساسية

طحين أو طحين

• مؤشر نسبة السكر في الدم – 71

• عند تكرير الدقيق، يصبح كربوهيدرات نقية بدون مغذيات

• معظم أنواع الدقيق مدعمة، ولكن ليس بالعناصر الغذائية التي تريدها حقًا

• يستنفد الفيتامينات والمعادن الأساسية

• لصنع الدقيق يستخدمون محسنات العجين

• لصنع الدقيق، يستخدمون البنزويل بيروكسايد

• يحتوي على برومات البوتاسيوم

• يحتوي على الغلوتين

بمقارنة تأثيرات السكر بتأثيرات الطحين، يبدو أنه بشكل عام توجد مشاكل مع الدقيق الأبيض أكثر من السكر الأبيض. ومع ذلك، لا تزال الآثار السلبية للسكر تجعل من المستحيل استبعاده من نظامك الغذائي. يخلق الدقيق الأبيض والسكر الأبيض تأثيرات مماثلة مع ارتفاع الأنسولين، مثل

• زيادة الوزن (دهون البطن)

فوا

مضاعفات مرض السكري

مقاومة الأنسولين

• داء السكري

• ارتفاع مستوى الكوليسترول