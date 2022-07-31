إبراهيم سعيد يتوقع نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

انتظر إبراهيم سعيد نجم المنتخب المصري السابق، نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها الساعة 900 مساء غد، في الدوري المصري الممتاز.

وكتب سعيد عبر حسابه الشخصي على تويتر “من يراهن على أن مباراة الزمالك وبيراميدز ستنتهي بالتعادل”.

من يراهن على أن مباراة الزمالك وبيراميدز ستنتهي بالتعادل !!!

– ابراهيم سعيد هيما (4) (IbrahimsaidAdam) 31 يوليو 2022

من ناحية أخرى، شن سمير كمونة نجم الأهلي السابق، هجومًا شرسًا على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، بعد أن اقتحم غرفة تقنية الفيديو المساعد خلال مباراة المقاولون العرب.

اقتحم السيد عبد الحفيظ غرفة الماوس خلال مباراة الأهلي والمقاولون، والتي انتهت بالتعادل السلبي، ليضمن إلغاء هدف الأحمر.

وأكد كمونة في تصريحات متلفزة أنه يعتبر هذا تصرفًا غير قانوني، للذهاب إلى غرفة الحكم للتحقق من صحة هدف، وفي حياتي لم أر مدرب كرة قدم يفعل ذلك.

سأل “فماذا إذا كنت متأكدًا من أن القرار خاطئ هل ستطلب إعادة المباراة ولماذا كابتن هل تحدثت عن ركلة الجزاء الممنوحة للأهلي وهذا غير صحيح وأساس خطأ في مهاجم الأهلي “

وأكد “عليك أن تدافع عن أسباب وصول الأهلي إلى ذلك، وليس من المعقول أن يفوز الأهلي بهدف تسلل أو ركلة جزاء خاطئة”.

يحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

الزمالك في صدارة ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 59.