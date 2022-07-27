إبراهيم سعيد يداعب جماهير الأهلي ويستفز الزملكاوية ..شاهد

وغازل إبراهيم سعيد نجم المنتخب المصري السابق، جماهير الأهلي، ساخرًا من صورة للزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر إبراهيم سعيد عبر حسابه الأستوري على حسابه الشخصي “إنستجرام”، صورة من آخر مباراة في القرن بين فريقي الأهلي والزمالك، في دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد سجلهما عمرو السولية ومحهد مجدي أفشة للأهلي ومحمود شيكابالا للزمالك.

وفاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد أن خطف هدف أفشة الفارق في المباراة.

ونشر إبراهيم سعيد صورة لأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وهما يتولىان دور الأخير قبل هدف الفوز الذي شهد تتويج الأهلي باللقب القاري.

موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة

تنطلق مباراة الأهلي والجونة اليوم الأحد 27 يوليو الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

كما ستبدأ مباراة المارد الأحمر ضد فريق الفيومي في تمام الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي ومصر المقاصة ضمن اليوم السادس والعشرين من الدوري المصري.

القنوات التي تبث مباراة التوضيح بين الأهلي ومصر

تُذاع مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقرر إقامتها على ملعب “المقاولون العرب” على قناة أون تايم سبورت.