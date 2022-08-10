إبراهيم سعيد يفاجئ سواريش ويهاجم لاعبي الأهلي

وشن إبراهيم سعيد نجم الزمالك والأهلي السابق، هجومًا عنيفًا على لاعبي الأهلي والمدرب البرتغالي سواريس رغم الفوز على المصري.

وتغلب فريق الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الأهلي يجب أن يبحث عن مدير ذي اسم كبير في الفترة المقبلة، واللاعبين دون المستوى يجب أن يذهبوا”.

وأضاف “هذا الموسم ينسى، وينتظر الأهلي الموسم المقبل بإذن الله بعروض تليق بالنادي الأهلي وعودة للبطولات”.

ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة وظل في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري خلف بيراميدز الثاني برصيد 69 نقطة ومتصدر الزمالك 72 نقطة.