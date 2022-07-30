إبراهيم سعيد يهاجم سباعي الأهلي لا يستحقون القميص الأحمر

هاجم إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق فريق كرة القدم الأول بالقلعة الحمراء، بعد تعادله مع المقاولون العرب، في اليوم الحادي والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

تعادل فريق الأهلي الأول لكرة القدم مع نظيره المقاولون العرب 0-0 في الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “هدف الأهلي ألغي. رأيته قرابة 30 مرة. مازال هو الخلاص العام”.

وتابع “موسم ينسى بالنسبة للنادي الأهلي، هؤلاء اللاعبون أقل من اللعب للأهلي حسام حسن محمود متولي وميكسوني كريم فؤاد، على عكس العظماء علي معلول وأفشة والسولية، وبعدهم. من مستواك. الأهلي وجماهيره واللاعبين غير النافعين للنادي يجب أن يرحلوا مهما أطلقوا عليهم. الاهلي دائما يستحق الافضل “.

وتابع “والأهلي يستحق أفضل مدرب باسم كبير، أولى خطوات الإصلاح والعودة”.