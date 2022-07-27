إبراهيم عادل يصدم الأهلي بقرار مفاجئ

كشفت تقارير صحفية، في الساعات الماضية، عن موقف الدولي إبراهيم عادل، جناح فريق كرة القدم الأول لنادي بيراميدز، من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الصيف الحالي على سبيل الإعارة لدعم صفوف جينيو روجو الموسم المقبل. .

وأكد أن إبراهيم عادل لا يمانع في الانضمام إلى صفوف الأهلي، لكنه يضع الاحتراف في أوروبا كخطوة أولى له إذا تلقى عرضًا من أحد الأندية الكبيرة بالخارج أو انتقل إلى إحدى الدوريات الخمس الكبرى. من الدولة. أوروبا في سوق الصيف الحالي.

وأكد أن إبراهيم عادل يأمل في المغادرة إلى أوروبا قريبًا لتجربة التجربة في سن مبكرة، مؤكدًا أنه يعتقد أن انتقاله للأهلي قد يتأخر لبعض الوقت.

وارتبط إبراهيم عادل في الموسم الماضي بالانضمام إلى صفوف الأهلي هذا الصيف لتقوية الجزء الهجومي من القلعة الحمراء لمواصلة المنافسة على البطولات والإنجازات الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي للمواجهة القادمة ضد مصر المقاصة، اليوم الأربعاء 27 يوليو، الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وعشرة في المملكة العربية السعودية في مباريات اليوم السابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز.