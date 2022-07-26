إبراهيم نور الدين يعلق على “فبركة” فيديو غرفة الفار لمباراة الأهلي والجونة

علق إبراهيم نور الدين، حكم مباراة الأهلي والجونة، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل غرفة الماوس خلال مباراة أمس بين الفريقين.

وتغلب الأهلي على الجونة بهدفين دون رد في مباراته أمس على استاد السلام، في الجولة 26 من الدوري المصري.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو “مسرب” من داخل غرفة الماوس لمباراة الأهلي والجونة.

وقال نور الدين في تصريحات متلفزة ببرنامج “على مسؤوليتي” “الفيديو المتداول من غرفة الفأرة لحزب الأهلي والجونة خطأ”.

وأضاف “أشكر المنفذ أحمد موسى على بث برنامجه على مسئولية الفيديو الحقيقي المفبرك وغير الواقعي للدوري الإسباني في 2022.

وختم أتمنى أن تتبع القنوات الرياضية المتخصصة صحة التحقق حيث تم بث البرنامج.

ويواجه الأهلي فريق مصر المقاصة، يوم الأربعاء 27 يوليو، في الجولة 27 من مسابقة الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.