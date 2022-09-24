إبراهِيْم عيسى يدافع عَنّْ محمد رمضان.. والأخير لم أر هذه الجرأة منذ زمن

تحدث الفنان المصري محمد رمضان، عَنّْ تصريحات ودفاع الإعلامي إبراهِيْم عيسى، بعد تعرض الأول لحملة تطالب بإلغاء حفلته فِيْ الإسكندرية المقرر لها 7 أكتوبر.

ونشر رمضان فِيْديو للمسعف ابراهِيْم عيسى على حسابه بموقع فِيْسبوك وكتب “لم أر هذه الجرأة وهذا الضمير المهني حيا منذ فترة طويلة. شكرا لك الأستاذ ابراهِيْم عيسى”.

إبراهِيْم عيسى بؤس العقل المصري

وكان إبراهِيْم عيسى قد قال فِيْ برنامجه “Cairo Talk” إن ما حدث مع محمد رمضان دليل على بؤس العقل المصري، متسائلاً نفسه “كَيْفَ يمكن للدولة أن تسمح لأي إنسان أو حزب أو جماعة تطالب بطرد”. فنان من مدينة فِيْ بلدك

واعتبر عيسى ما حدث فِيْ حادثة حملة منع محمد رمضان من الإسكندرية، أنه أمر مرعب ومقلق أن يصل المجتمع إلَّى هذه الدرجة، مضيفًا “ما حدث وقح على فنان مشهُور وله معجبين، وما هُو. هذا الغباء فِيْ الصفقة.

ودعا إبراهِيْم عيسى مؤسسات الدولة إلَّى مساءلة كل من أيد هذه الدعوة التي وصفها بأنها مخالفة للدستور المصري تتمثل فِيْ منع المواطن من دخول بلاده.

أصر الفنان محمد رمضان على زيارة الإسكندرية والتفاعل مع الناس بشكل مباشر دون رقابة ؛ مساء الأربعاء الماضي، ردًا على حملات إلغاء حفلته المرتقبة، أثناء سفره إلَّى الإسكندرية، بعد لحظات من نشر مقطع فِيْديو يهاجم فِيْه محافظ الشرقية السابق الذي يدعم حملة “الإسكندرية لا ترحب بك يا محمد رمضان”. .

محمد رمضان يسافر إلَّى الإسكندرية بدون حارس

Ramadan documentó una transmisión en vivo a su llegada a Alejandría, donde un gran número de ciudadanos se reunieron, rodearon su automóvil y varios de ellos se subieron a él, y otros intentaron asaltarlo y entrar, después de que el movimiento se hizo muy difícil en الشارع. .

ودعاه الجمهُور للخروج معهم، فأجابهم وجلس فوق السيارة والتقط صوراً تذكارية معهم، وسط هتافات باسمه ولقب “أسطورة” ومقتطفات غنائية من أغانيهم.

حاول محمد رمضان العودة إلَّى السيارة فِيْ أكثر من مناسبة، لكن الجمهُور ظل يطالب بالمغادرة، مؤكدين دعمهم له فِيْ حفله القادم بالإسكندرية، والمقرر له الجمعة 7 أكتوبر.

وأشار رمضان، خلال نفس البث المباشر، إلَّى أنه سيزور الشرقية أيضًا ؛ ردًا على دعم محافظ الشرقية السابق للحملة الممولة ضده.