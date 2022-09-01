إبرة الرئة كم جرعة للتوأم، حقنة الرئة هي عبارة عن ابرة تشمل على قسم من الستيرويد، وهي ضرورية جدًا من أجل انهاء رئة الجنين، ويتم امدادها للأمهات في حالات الانجاب المبكرة، فالستيرويد هو عبارة عن مواد تم انتاجها معمليًا على يد مجموعة من الباحثين حيث تعمل على تشبه عمل تأثير هرمونات على الانسان.

إبرة الرئة كم جرعة للتوائم

يعتمد تحديد عدد الجرعات التي يمكن أن تأخذها المرأة الحامل من إبر الرئة على تشخيص الطبيب للحالة الصحية للأجنة وحالة الأم، كما يلي

يتم وصف جرعة واحدة من هذه الحقن للمرأة الحامل التي من المتوقع أن تلد قبل الأوان بين الأسبوع الرابع والعشرين إلى الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل.

إذا تم إعطاء الحقنة لأول مرة، يتم إعطاء حقنة إبرة رئة كاملة في غضون سبعة أيام، بين الأسبوعين 34 و 37 من الحمل.

عند تكرار هذا الحقن، تؤخذ جرعة واحدة منه قبل 14 يومًا من الولادة المبكرة المتوقعة.

حيث أن كل حالة لديها عدد من الجرعات من تلك الإبرة، كل منها تحتوي على 12 ملغ من الدواء، يتم تناولها مرتين في اليوم لمدة يومين.

في بعض حالات الحمل المرضية الأخرى، قد يوصي الطبيب المرأة الحامل بتناول 6 مجم مرتين يوميًا لمدة يومين، وفي أوقات أخرى، يتم وصف أمبولة ونصف مرتين يوميًا لمدة يومين. قبل البدء في تناوله، قد يختلف ذلك بناءً على الحالة الصحية للمرأة الحامل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإبر لا تؤخذ طوال فترة الحمل، ولكن قد يصفها الطبيب في بعض حالات الحمل المبكر، والتي تحدث قبل الأسبوع الرابع والثلاثين، نتيجة عدم اكتمال رئة الجنين حتى بعد ذلك، لتكون جاهزة لذلك. ولادة.

تشمل هذه الإبر الستيرويدات التي يتم حقنها في إحدى العضلات الكبيرة في منطقة الذراعين أو الساقين أو الأرداف للمرأة الحامل. في بعض الحالات الخطيرة، يتم أخذ هذا الحقن ثلاث مرات على مدار ساعات يحددها الطبيب.

أهمية أخذ حقنة الرئة للجنين

إبر الرئة لها أهمية كبيرة بالنسبة للجنين خاصة لحمل التوائم، وقد يعود السبب في ذلك إلى بعض الفوائد التي تعود عليها، ومنها

تلعب هذه الإبر دورًا رئيسيًا في تحسين صحة الجنين في حالة حدوث بعض صعوبات التنفس.

تساعد إبر الرئة على تحفيز نضوج الرئتين، بالإضافة إلى تعزيز صحة الجهاز التنفسي لدى الطفل قبل ولادته.

تقلل هذه الإبر من حاجة الطفل إلى الحضانة إذا ولد مبكرًا.

يقلل من احتمالية تعرض الجنين لحالة من حالات النزف الدماغي أو تلك الحالات التي تتمثل في الالتهابات المعوية.

تساهم هذه الإبر في تنشيط الرئة وتنشيط نموها.

متى تبدأ إبرة الرئة للجنين

في سياق تحديد تأثير إبر الرئة على الجنين، يمكن ملاحظة نمو خلايا النوعين الأول والثاني من الرئتين.

كما يظهر ذلك بوضوح بعد أخذ الحقنة بفترة تتراوح من يومين إلى سبعة أيام من أخذها، ولكن بشكل عام يمكن اعتبار أن تأثير تلك الرئة مرتبط بمرحلة نمو الرئة لدى الجنين. وهو النمو المبكر للرئة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئة تبدأ وظيفتها بشكل طبيعي من خلال نقل الغازات، ومن خلال تحفيز ذلك الحقن لمستقبلات بيتا الموجودة داخل الرئة لتتمكن من أداء وظيفتها من خلال إنتاج وإعادة امتصاص السائل السنخي.

وقد أثبتت بعض الدراسات التي أجريت على تلك الإبر أنها تحتوي على نوع من الكورتيزون الاصطناعي مشابه جدًا لهرمون الكورتيزون الذي ينتقل إلى المشيمة لتغذية الرئة في حالة معاناتها من بعض النواقص في عملية التنفس.

أنواع حقن الرئة للحامل بتوأم

هناك نوعان من هذه الحقن الفعالة لتحسين حالة الرئة لدى الأجنة السليمة، حيث يحتوي كل منهما على المادة الفعالة التي تمثلها المنشطات، والتي من خلالها يمكن تسريع نمو رئة الجنين، وهي

1- ديكساميثازون

يستخدم هذا الدواء في مجموعة واسعة من الحالات كمضاد للالتهابات وكمثبط للمناعة.

أما الجرعة المناسبة فهي 6 مجم مرتين يومياً لمدة يومين.

يحتوي هذا الدواء على الجلوكوكورتيكويدات، وهي مجموعة من الهرمونات التي تثبط الاستجابة المناعية للجسم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب لحالات ضيق التنفس، والنوبات، وانخفاض مستويات البوتاسيوم، وآلام العظام الشديدة، والتهاب البنكرياس، وبطء ضربات القلب والعديد من الأمراض الأخرى.

والجدير بالذكر أنه تم وصفه بأنه أحد علاجات حالات الكورونا المؤدية إلى التهاب رئوي حاد، وذلك بمحاكاة عمل هذه الهرمونات المضادة للالتهابات داخل الجسم.

2- بيتاميثازون

يستخدم هذا الدواء في حالات مضاعفات نوبات الربو المزمنة، وفي حالة المعاناة من مرض متعلق بنقص الكورتيكوستيرويد بسبب مشكلة في الغدة النخامية أو الغدة الكظرية.

يتوفر هذا الدواء بأشكال عديدة، بما في ذلك الأقراص والكريمات والحقن التي تؤخذ على شكل إبر رئوية للجنين قبل الولادة لتحسين صحة الرئتين.

أما الجرعة التي يتم تناولها فهي 12 مجم يومياً لمدة يومين ولكن يفضل تناولها بعد استشارة الطبيب في الأمر.

متى يمكن أخذ إبر الرئة للتوائم

في سياق الإجابة على سؤال إبرة الرئة كم جرعات للتوائم، يمكن الرجوع إلى الحالات التي يتم فيها أخذ هذه الإبر، حيث يتم أخذ هذه الإبر للحوامل في حالة احتمال الولادة المبكرة، خاصة إذا ظهر أحد الأعراض التالية

الشعور بتقلصات مستمرة وخاصة في الجزء السفلي من البطن.

الشعور بألم مستمر وواضح في أسفل الظهر.

تحسس الوزن في الجزء السفلي من الحوض والبطن.

قشعريرة بسيطة وتشنجات في البطن.

شعور الأم تتساقط بالماء ولو قليلاً.

تغيرات في لون الإفرازات المهبلية.

الغثيان والإسهال المستمر.

الآثار الجانبية لإبر الرئة أثناء الحمل

بعد معرفة إجابة سؤال إبرة الرئة كم عدد الجرعات للتوائم، سنناقش بعض الآثار الجانبية التي قد تنجم عن أخذ هذه الإبر، رغم أن هذه الأتربة ليس لها أي ضرر، إلا أنها قد تسبب ظهور بعض الآثار الجانبية، و هو

هدأت حركة الجنين بشكل ملحوظ في اليوم الذي تم فيه أخذ تلك الإبر، ويمكن اعتبار هذه الأعراض من الأعراض الطبيعية التي تحدث بعد تناول تلك الإبرة.

من الممكن أن تصاب المرأة بارتفاع ضغط الدم بعد أخذ هذه الإبر، وقد تظهر بعض الاضطرابات في مستويات السكر في الدم لدى المرأة الحامل.

من الآثار الجانبية لتناول هذا النوع من الإبر ظهور تورم مرئي في منطقة القدمين واليدين.

ظهور تأثير سلبي على جهاز المناعة، وكذلك على الجهاز العصبي، مما قد يجعل المرأة الحامل تشعر بالأرق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعراض قد تتغير وقد تظهر على امرأة ولا تظهر على الأخرى.

يطلب مجموعة كبيرة من الأطباء من السناء الحوامل أخذ ابرة انهاء الرئة للمولود والتي منها أنواع كثيرة وواسعة ومتنوعة كلا على حسب المواد الموجودة فيه الذى يكتبه الطبيب في الروشتة ولكن النوع الأشهر هي الحقن بيتاميثازون .