“إبهار العالم وفرص العودة للأخضر”.. 6 تصريحات نارية من المعيوف

أعرب عبدالله المعيوف حارس مرمى فريق الهلال الأول، عَنّْ سعادته الكبيرة بقيادة الأزرق للفوز بكأس سوبر لوسيل 2022، بعد فوزه على الزمالك.

فاز الهلال بكأس السوبر لوسيل، بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح، بعد تعادله 1-1، فِيْ الوقت الأصلي لمباراة أبطال الدوري السعودي والمصري، على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي ستستضيف البطولة. المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 (انظر تفاصيل المباراة).

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وتحدث المعيوف فِيْ حديث لصحيفة “الرياضية” عَنّْ أداء الهلال فِيْ مباراة الزمالك وتتويج الأزرق باستاد المونديال أمام جمهُور قياسي تجاوز 77 ألف متفرج، كَمْا علق على حادثة سلمان الفراج قائد الهلال الذي أصر على منحه شارة القيادة لرفع كأس لوسيل، وكذلك فرصه فِيْ العودة للمنتخب السعودي، للمشاركة فِيْ المونديال.

وجاءت تصريحات عبدالله المعيوف كالتالي

– أبهرنا الجميع فِيْ كأس سوبر لوسيل، وأردنا حقًا إسعاد جماهِيْر الهلال والسعودية.

– قدمنا ​​عرضًا تقنيًا رائعًا وسيطرنا على معظم المباراة أمام فريق عَنّْيد وأبطال الدوري المصري، وفزنا بالميدالية الذهبية فِيْ استاد المونديال.

– كان الجميع حريصين على متابعة افتتاح ملعب نهائي المونديال، وحققنا الشيء الأهم أمام 77 ألف مشجع، وعاد الهلال للظهُور فِيْ جميع المناسبات الدولية.

لم يكن موقف سلمان الفرج مفاجئًا، وهذه الآداب متعارف عليها فِيْ الهلال. “الكل يدعم الجميع والهدف واحد” وهُو أن يظل الهلال جزءًا قويًا من المنافسة مهما كانت البطولة التي يدخلها.

رامون دياز هُو أحد المدربين الذين ميزوا مسيرتي الكروية وآمل أن نحقق معه المزيد من الألقاب والبطولات.

– عودتي لتمثيل المنتخب السعودي فِيْ المونديال يكتب الله ما هُو صالح.

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