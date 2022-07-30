إتاحة أداء مناسك العمرة للقادمين من الخارج بمختلف التأشيرات والجنسيات

أكد هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، أن العمل الرسمي لموسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444 هـ، قد انطلق رسمياً، عقب نجاح موسم حج العام الماضي 1444 هـ.

فيديو | المتحدث باسم الحج والعمرة هشام سعيد السماح بأداء مناسك العمرة للقادمين من خارج المملكة بتأشيرات وجنسيات متعددة# program_120#الإخبارية pic.twitter.com/w94NT8Wwy7

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 30 يوليو 2022

الاستعدادات الأولى

وأضاف سعيد، بحسب الإخبارية، أن أعمال التخطيط والإعداد بدأت مبكرا مع تقاطع موسم الحج، مشيرا إلى أن ذلك كان من بين الجهود التي بذلتها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. خدمة الحجاج

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في استلام التأشيرات للقادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة اعتباراً من منتصف شهر ذي الحجة، واليوم بدأت عملية حجز التصاريح رسمياً سواء للقادمين من الخارج. المملكة المتحدة على تأشيرات العمرة، أو مع أنواع مختلفة من التأشيرات لدخول المملكة، وكذلك للمواطنين والمقيمين في المملكة، والإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكنهم الدخول من خلال التطبيق والحجز ” عمرة “. أوقات أداء العمرة في المسجد الحرام، أو الصلاة في روضة الأطفال بالمسجد النبوي.

الحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة

بدأ اليوم موسم العمرة مع بداية شهر محرم للعام الجديد 1444 هـ، حيث تمنح وزارة الحج والعمرة التصاريح ودفاتر المواعيد عبر تطبيق العمرة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الخدمات المقدمة للحجاج. والزائرين لأداء العمرة بسلام وطمأنينة.

يقدم تطبيق العمرة خيارات متنوعة لحجز المواعيد حسب سعة المسجد الحرام على مدار اليوم، ويوفر التطبيق سلسلة من الاتجاهات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام برفقة أحد الوالدين للصلاة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لسن حجز تصريح العمرة هو 5 سنوات، طالما أنهم غير مصابين أو على اتصال بشخص. مصاب بفيروس كورونا.

تعليمات دخول المسجد الكبير للحجاج

وشملت اشتراطات إصدار تصاريح العمرة ودخول المسجد الحرام الأمن الصحي، بحسب تطبيق توكلنا، بحيث يتم إلغاء تصريح من ثبتت إصابته أو على اتصال بأحد مرضى كورونا من خلال التطبيق. بالإضافة إلى ضرورة ارتداء كمامة طوال فترة الثبات داخل العلبة.

كما يلزم الالتزام بمغادرة الحرم في نهاية فترة التصحيح، بالإضافة إلى عدم حمل الحقائب والأمتعة غير المصرح لها بدخول الحرم الجامعي.