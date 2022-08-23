إتاحة اختبارات البورد السعودي لحملة الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، فتح الباب أمام طلبات حاملي درجتي الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات السعودية لتخصصات طب الأسنان، للتقدم بطلب الأهلية للامتحانات النهائية التحريرية والسريرية على شهادة الاختصاص السعودية (البورد العربي) وفق بالمعايير المعتمدة من الهيئة، من خلال بوابة التطبيق في البريد الإلكتروني الخاص بالموقع الإلكتروني للهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن التطبيق على البوابة سيبدأ اعتباراً من اليوم الثلاثاء حتى الأول من سبتمبر، مبيناً أن البرنامج يتضمن 6 مسارات في مجال طب الأسنان، وهي التركيبات، والإصلاح. طب وجراحة الأسنان واللثة وتقويم الأسنان وعظام الوجه والفكين.

متطلبات البورد السعودي

وأضاف أن متطلبات التقديم تبدأ بتقديم وثيقة التخرج لبرنامج الماجستير والدكتوراه مع مرفق شهادة البكالوريا والسجل الأكاديمي الكامل والسجل والمنهج العلمي للبرنامج، بالإضافة إلى التصنيف المهني النشط. بالنسبة للتخصص (الدرجة المرفقة) ويجب ألا تقل مدة التدريب السريري للمتقدم خلال البرنامج عن درجة الماجستير لمدة ثلاث سنوات من التدريب.

فيما أشار المدير التنفيذي للتدريب في الهيئة الدكتور سامي الحيدر إلى أن هذه الخطوة تشكل مرحلة نوعية تحقق هدفا استراتيجيا وطنيا يتمثل في توحيد ورفع معايير الاعتماد والتدريب والتقييم المطبقة في برامج الدراسات العليا في الصحة العامة. المملكة العربية السعودية. الجامعات من خلال مواءمتها مع المعايير المتبعة في الهيئة، والتي ستركز بشكل إيجابي على كفاءة وجدارة المهنيين الصحيين.

من جهته، أشار المدير التنفيذي لتقييم الهيئة الدكتور فادي المنشي، إلى أن معادلة تكوين خريجي الدرجات الوطنية لبرامج طب الأسنان تتيح للمتقدمين إجراء الاختبارات المعرفية والسريرية النهائية في مجال التخصص، لذلك تهتم الهيئة من خلال الامتحانات النهائية بتقييم المهارات العلمية والسريرية للحفاظ على صحة المجتمع والتأكد من وجود مهارات ممارسة آمنة ممكنة، وهذا يشمل الخريجين الذين أكملوا تدريبهم في برامج الهيئة أو لديهم تدريب معادل. ماجستير أو دكتوراه في طب الأسنان من الجامعات السعودية.

مبادرة وطنية عادلة

من جانبه قال رئيس المجلس العلمي للاستعاضة السنية الدكتور عدنان عشقي، إن البرنامج مبادرة وطنية عادلة تستهدف كوادر ومهارات أخصائيي طب الأسنان، وبالتالي رفع جودة خدمات طب الأسنان المقدمة. المملكة وتحسين نوعية الحياة بشكل عام بما يتماشى مع رؤية 2030.

من جانبها أشارت رئيسة المجلس العلمي لتقويم الأسنان بالهيئة الدكتورة إيمان النمنكاني إلى أن الهيئة فتحت الطريق للحصول على شهادة تخصص سعودية لخريجي الماجستير والدكتوراه الوطنيين بهدف رفع المستوى. . للكوادر الطبية في المملكة العربية السعودية، وتمكين كفاءات خريجي الجامعات السعوديين في التميز في المجال الصحي.

وأوضح رئيس المجلس العلمي لطب وجذور وجذور الأسنان الدكتور فهد الصالح أن هذا القرار يحقق حلم الكثيرين ويجسد العلاقة بين الهيئة والجامعات السعودية ويؤكد دور الهيئة كمرجع لها. تعزيز صحة مميزة. يمارس، ويتبع برامج الدراسات العليا الجامعية في طب الأسنان بامتياز وجودة التدريب وأخيراً المستفيد بلد مع مهني صحي مؤهل تأهيلا عاليا.