إتاحة التظلم على رخص المعلمين خلال 60 يومًا

سمحت هيئة تقويم التعليم للمعلمين بتقديم شكوى ضد نتائج الترخيص المهني خلال 60 يومًا من تاريخ إيداع نتيجة القرار في ملفهم الإلكتروني، على أن يشكل رئيس الهيئة لجنة أو أكثر من أجل النظر في الشكاوى المتعلقة بالترخيص، بشرط ألا يقل أعضاء كل لجنة عن 3 أعضاء.

طلب تجديد الرخصة المهنية

حسب لائحة التراخيص المهنية لوظائف التدريس للعام 1444 هـ المعمول بها، يمكن تقديم طلب تجديد الرخصة المهنية خلال العام الأخير من سريانها. وفقا لاحكام المادة الرابعة من الضوابط، علما ان التعويض المالي عن كل اختبار 100 ريال، والتعويض المالي عن اصدار او ترقية الرخصة المهنية 100 ريال.

وأكدت الضوابط أنه مع عدم الإخلال بما تتطلبه القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة، يجوز للهيئة تعليق أو تعليق الترخيص حسب الحالات التالية – المعلمون المستبعدون من ممارسة مهنة التدريس وفق المادة 14 من النظام الأساسي. العمل التربوي، وما يرد من الجهات المناظرة، وإصدار الترخيص ببيانات غير صحيحة أو غير موثوقة، على أن يشكل رئيس الهيئة أو من يفوضه لجنة أو أكثر للتحقيق في مخالفات أحكام هذه الضوابط. على ألا يقل أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء.

كفاءات المعلم

يحق لمن يجتاز اختبارات الكفاءة التدريسية العامة والمتخصصة الاستفادة منها أو من أحدهما لإصدار الرخصة المهنية في موعد أقصاه نهاية عام 2023 م بشرط أن يكون حاملو الرخصة المهنية، قبل اعتماد هذه اللوائح، يتم منحهم سنة إضافية لصلاحية الترخيص الممنوح لهم.