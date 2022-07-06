إتاحة بطاقة الحاج الذكية لحجاج الداخل

في سياق تقديم الخدمات لخدمة حجاج بيت الله الحرام. يستفيد تطبيق توكلنا من الخدمات التقنية لخدمة حجاج الرحمن من خلال الخدمة (بطاقة الحج الذكية) لحجاج الداخل.

بطاقة الحج الذكية

فيما يلي خطوات الاستفادة من الخدمة – الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات – إدخال المحفظة الرقمية – عرض بطاقة الحج من قائمة المستندات الأخرى.

مؤسسة إحسان تبدأ بتلقي طلبات الأضاحي

في سياق متصل، بدأت المنصة الوطنية للعمل الخيري (منصة إحسان) بتلقي طلبات الفرز، للسنة الثانية على التوالي، من خلال برنامج الفرز الذي أطلقته المنصة بالتعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للاستفادة منها. من الذبيحة والنحر.

ويأتي استقبال الطلبات بهدف تسهيل أداء المناسك بطريقة رقمية للحجاج والأضاحي دون إزعاج، مع مراعاة أن البرنامج يتيح تلقائيًا للباحثين عن الأضاحي تفويض الأضحية إلى المنصة وتوزيع التضحيات والصدقات على المنصة. لمن يستحقها ويوزعها في أوقاتها المشروعة.

كما يتيح البرنامج لمستخدميه الاختيار من بين المنتجات المتنوعة، بما في ذلك التضحية والتضحية خلال موسم الحج، بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل الفدية والعقيقة والصدقات على مدار العام.