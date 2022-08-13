إتاحة تأدية العمرة للقادمين إلى المملكة بجميع أنواع التأشيرات

أتاحت وزارة الحج والعمرة، بالتزامن مع بدء موسم العمرة للعام الحالي 1444 هـ، لحاملي التأشيرات بجميع أنواعها والقادمين من جميع دول العالم لغرض السياحة والزيارات إلى أداء العمرة أثناء إقامتهم في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة الذين حصلوا على تأشيرة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول الحجاج لأداء مناسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات بجودة عالية وإثراء التجربة الثقافية والدينية للحجاج، بما يتوافق مع أهداف برامج رؤية المملكة 2030.

تأشيرة العمرة

تتيح منصة “مقام” بالتعاون مع عدة شركات ووكالات سياحية معتمدة، إمكانية الحصول على تأشيرة عمرة للحجاج القادمين من خارج المملكة واختيار باقة الخدمة المتوفرة على إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة من خلال الرابط https //maqam.gds.haj.gov.sa/.

تقدم منصة “روح السعودية” العديد من التسهيلات الإلكترونية لإصدار تأشيرة إلكترونية لزيارة المملكة لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي وتصميم باقة العمرة حسب احتياجات مقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني https / / www. visitaudi.com/ar.

أولئك الذين أصدروا تأشيرات فورية عند الوصول إلى مطار سعودي، داخل الدول المؤهلة للحصول على التأشيرات الإلكترونية، وللحجاج الذين لديهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول شنغن، يمكنهم أداء العمرة بسهولة، بشرط أن يكونوا تستخدم مرة واحدة، وأنها تحمل ختم دخول الدولة المصدرة.

يمكن لمن حصل على تأشيرة زيارة عائلية وزيارة شخصية أن يؤدي العمرة بسهولة عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “عمرة” أثناء زيارة أقاربهم وأصدقائهم في المملكة من خلال التقدم على المنصة الوطنية الموحدة للحصول على تأشيرات.

من أجل أداء العمرة، يشترط الحصول على تأمين صحي شامل للزوار، والذي يشمل تغطية تكاليف العلاج لعدوى فيروس كورونا، والحوادث الشخصية التي تؤدي إلى الوفاة أو العجز، وتأخير الرحلات أو إلغائها، وغيرها من الأمور.