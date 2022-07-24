إتاحة حجز مواعيد العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر خدمة تصاريح العمرة وحجز المواعيد عبر تطبيق العمرة ابتداء من شهر محرم من العام المقبل 1444 هـ الموافق 7/30 م 2022 وذلك ضمن الجهود المبذولة للتسهيل. الخدمات المقدمة للحجاج والزوار لأداء العمرة بسلام وهدوء.

العديد من الخيارات

يقدم تطبيق العمرة خيارات متنوعة لحجز المواعيد حسب سعة المسجد الحرام على مدار اليوم، ويوفر التطبيق سلسلة من الاتجاهات لدخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

متطلبات

اشتملت اشتراطات اصدار تصاريح العمرة ومدخل المسجد الحرام على الامن الصحي حسب طلب ثقتنا لمن ثبتت اصابته او خالط احد المصابين بكورونا اذنه سيتم الإلغاء من خلال التطبيق، بالإضافة إلى ضرورة ارتداء كمامة طوال فترة الإقامة داخل العلبة والالتزام بمغادرة العلبة مع نهاية فترة التصحيح، بالإضافة إلى عدم حمل الحقائب والأمتعة غير مصرح لهم بدخول الحرم.