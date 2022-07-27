إتاحة خدمات العدل لحاملي الإقامة المميزة

أعلنت وزارة العدل عن توافر الخدمات القضائية في بوابة نجس لحاملي الإقامة المميزة، التنسيق المسبق مع مركز بريميوم ريزيدنس. تشمل الخدمات المقدمة في نظام بريميوم ريزيدنس توثيق ملكية العقارات السكنية وتوثيق حق الانتفاع بالعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أنواع الإقامة المميزة

وتجدر الإشارة إلى أن مركز Premium Residence يقدم نوعين من الإقامة، الإقامة السنوية المتميزة والإقامة الدائمة المتميزة، حيث يحصل حاملها على مجموعة من المزايا، من بينها ممارسة الأعمال التجارية في ظل نظام الاستثمار الأجنبي، وملكية العقارات السكنية. استخدام الطرق الممكَّنة للمواطنين في المطارات، والإعفاء من التعويض المالي للوافدين والمرافقين، وامتلاك وسائل نقل خاصة لأكثر من مركبتين.