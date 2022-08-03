إتاحة خدمة معرفة حالة الازدحام عند حجز العمرة عبر اعتمرنا

أتاحت وزارة الحج والعمرة خدمة معرفة حالة الازدحام عند حجز أداء العمرة من خلال تطبيق العمرة.

وقالت شركة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر السماح بملء تطبيق العمرة عند حجز أداء العمرة، لتسهيل اختيار الوقت المناسب لك.

وتابعت الوزارة إن ضيوف الرحمن من الحجاج والزوار، اطلعوا على فترات الازدحام في المسجد الحرام وروضة الأطفال المشرفة، وتجنبوها بتطبيق العمرة لأداء مناسك العمرة والزيارة مع السهولة والهدوء.

خطوات إصدار تصاريح العمرة

استعرضت دائرة الحج والعمرة خطوات إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق العمرة، للقادمين من مختلف دول العالم، وذلك من خلال الخطوات التالية

التسجيل في العمرة

تحديد الخدمة المطلوبة من خلال اختيار نوع التصريح واليوم والوقت المناسب

– اختيار اصدار التصريح

اختيار أداء العمرة والصلاة في روضة الأطفال المشرفة “التوجه إلى الحرمين لأداء العمرة أو الصلاة في روضة الأطفال المشرفة”.