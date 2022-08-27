إثارة مستمرة فِيْ صيف 2022.. التعاون يطلب نجم الهلال

طلب نادي التعاون، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة الواردة فِيْ الساعات الأولى من صباح السبت، ضم أحد نجوم فريق كرة القدم الأول فِيْ الهلال، صيف 2022.

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مر الهلال بأوقات عصيبة، بعد منعه من تسجيل لاعبين جدد صيف 2022، نتيجة العقوبات التي فرضت فِيْ أزمة النجم محمد كانو، كَمْا اضطر إلَّى الحصول على خدمات عدة لاعبين، بالترتيب. الإبقاء على 30 لاعبًا فقط فِيْ القائمة، وفقًا لما تنص عليه لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وأشار الإعلامي عبدالله العبيد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن التعاون طلب من الهلال الحصول على خدمات المهاجم تركي المطيري، على سبيل الإعارة، حتى صيف 2023.

ومن المنتظر أن يوافق الهلال على طلب التعاون بخصوص تركي المطيري البالغ من العمر 21 عاما.

وتعود السرية إلَّى احتمالية موافقة الهلال، حيث سبق للنادي أن أعلن إعارة النجم تركي المطيري إلَّى الباطن، حتى صيف عام 2023، قبل إتمام الصفقة. – فشل باتين فِيْ الحصول على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي عدم تسجيل اسمه فِيْ القائمة الرسمية.